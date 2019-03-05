別人家的汪不聽話　雞婆柴硬牽走「帶回家管教」爸傻眼

▲雞婆柴把路人汪硬牽回家。（圖／臉書粉專「卡諾咖啡生活館」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

是時候讓本柴好好管教你了！住在桃園的赤柴「Coffee」這天到公園散步時，巧遇常常見到的黑柴妹妹「蕃薯」，傲嬌的牠一如往常不跟著主人走，於是雞婆的Coffee便牽起柴妹的繩子，似乎想要協助牠的主人幫忙牽回家，順便管教一下不懂事的黑柴，超逗趣的畫面讓所有人都笑壞！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

把拔馮志融無奈地笑說，Coffee是個非常雞婆的柴柴，偶爾看見不乖乖散步的狗狗，就會故意去推牠一下，或是在下雨天時，也會催促其牠汪星人趕緊上完廁所趕快回家，就連獨自出門的老奶奶坐在路邊，也堅持要上前關切。而這天蕃薯妹妹堅持留在原地不肯跟主人走，於是爸爸便將牽繩繫在蕃薯身上，請Coffee把黑柴牽給牠主人，才促成這樣有趣的畫面。

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▲雞婆的Coffee其實是個非常盡責的狗店長。

▲Coffee：阿嬤為什麼你自己在這裡呢？

除此之外，其實Coffee本身還是個非常盡責的咖啡店店長，只要一上工，Coffee就會乖乖地守在門口招呼客人，從來不曾偷懶；晚上睡覺時，Coffee也堅持一定要躺枕頭、蓋棉被，若是晚上不小心踢被子了，還會跑到把拔房間，要求他幫忙蓋被被，種種聰明的行為讓爸爸笑稱牠「個性跟人一模一樣」。

超黏爸爸的Coffee只要得知他到國外出差了，就會連著好幾天擺出同樣的厭世臉，一臉生無可戀的模樣讓人哭笑不得；Coffee還曾經在把拔打包行李的時候，把自己的枕頭叼進行李箱內，意味著想要跟著爸爸一起去，讓把拔既心疼又暖心，「可能是因為爸爸比較疼女兒吧？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Coffee只要晚上踢被子，就會跑到爸爸房間要求幫忙蓋被被。

▲Coffee得知爸爸出差後，每天都眼神死。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑回，「柴：爸爸媽媽我撿了一隻狗回來，我可以養牠嗎？」、「私奔了」、「哈哈哈～好可愛，搶親嗎？」、「帶回家就對了！」、「柴柴遛柴柴」、「光明正大的快樂的被綁票」、「擄柴勒索案偵破了」、「太可愛了吧！」

▲汪：爸爸怎麼還沒出來呢？

▼影片為臉書粉專「卡諾咖啡生活館」授權提供

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