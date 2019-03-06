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喵愛玩毛球！　奴才「一次買500顆」被無視氣炸回敬：凸

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▲媽為討好主子買500顆毛球卻被無視。（圖／網友吳小姐授權提供）

▲媽媽為討好主子買500顆毛球卻被無視，氣炸回敬國際手勢。（圖／網友吳小姐授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

這下被主子裝肖維了！來自桃園的飼主吳小姐控訴家中的貓咪「真的好機歪」，由於毛孩金吉拉「原力」非常喜歡玩弄絨毛球，於是想討主子開心的馬麻，這天一口氣買了500顆毛球，要讓毛孩一次玩個夠，沒想到原力聞了2下後，馬上轉身就走，被無視的媽媽差點氣瘋，直接回敬傲嬌的毛孩「國際手勢」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

個性獨立、好奇心強的原力其實對玩具很挑，馬麻送給牠的玩具已經好幾樣被打入冷宮，沒想到某天牠看到絨毛球時，竟有如世足賽國家隊選手上場一樣，玩得不亦樂乎，有時候媽媽問牠「球球呢」，牠就會開始四處翻找，一旦認真起來，甚至會把整個籠子或飼料撞開，就只是為了撈球。

請繼續往下閱讀...

▲媽為討好主子買500顆毛球卻被無視。（圖／網友吳小姐授權提供）

▲喵：奴才可以趕快把地上掃乾淨嗎？

▲媽為討好主子買500顆毛球卻被無視。（圖／網友吳小姐授權提供）

▲捉摸不定的主子讓馬麻每天都很無言。

「為了讓牠開心玩～老娘狠下心一次五百顆購入，只為了搏君一燦，幻想牠滾來滾去和到處射門的英姿！」沒想到卻換來被無視的淒慘下場，馬麻甚至因為怕毛球髒掉而不敢用掃的，只能認命地一顆一顆用手撿，如今這500顆毛球全都被收進抽屜裡了，馬麻無言地說，「現在我只好學手工藝，消化一下那些球。」

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了全都笑壞表示，「太多了我不要」、「選擇障礙，算了不玩了」、「你太小看貓皇的擊敗個性了」、「你養的不是傳說中的金雞掰嗎」、「物以稀為貴」、「牠可能有密集恐懼症」、「奴才又在製造髒亂了」、「突然想吃炸湯圓」、「主子在心裡笑你這個傻子」、「超不給面子笑死」、「那中指完美的詮釋了奴才的心情啊哈哈哈哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲媽為討好主子買500顆毛球卻被無視。（圖／網友吳小姐授權提供）

▲原力對玩具非常挑，許多玩具已經被打入冷宮，現在又多一樣了。

▲媽為討好主子買500顆毛球卻被無視。（圖／網友吳小姐授權提供）

▲原力：人家只喜歡玩一顆啦～

▼影片為網友吳小姐授權提供

▼更多精采影音

關鍵字： 金吉拉絨毛球玩具

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