貓砂當把費！　貪吃基「排出綠色大便」媽氣炸：蠢狗

▲汪：阿姆～阿姆～好好吃。（圖／網友許珉慈授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

「有遇過吃貓砂就飽的蠢狗嗎？」住在新北板橋的飼主許珉慈日前在臉書社團「有點毛毛的」中，控訴家裡的貪吃柯基「BiBo」竟偷吃近半包貓砂，就連貓咪先前用剩的也全吞進肚裡，不僅如此，BiBo甚至還在飽餐一頓後，大肆地排出綠色大便，讓媽媽看了差點氣暈！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻無奈地說，先前幫家裡的貓咪換了用豆腐及玉米製成的綠茶口味可食用貓砂，沒想到BiBo看到後，竟然把貓砂當buffet吃到飽，吃完不僅在家裡到處亂大便，甚至還不斷放屁，讓媽媽超無言，「牠平常做錯事都會躲起來，但這次的事件我回家牠沒有躲，我想是因為牠每次主動去廁所大小便，我都會誇獎跟給獎勵。」

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▲平常BiBo只要做錯事，就會自己躲到桌子底下。



▲喵：世上怎麼有這種蠢狗...

「當下我的感覺是白色叫KUMA的貓，應該很生氣牠把廁所搞得都是大便，一直喵喵叫好像是在罵BiBo，還出手打牠，不過感覺貓也已經對牠的智商不意外了。」其實BiBo和家裡的3喵感情都非常好，只要不隨便侵犯牠的食物，基本上都是任貓隨便毆打。

不過事實上BiBo是個超級管家，一天到晚愛管貓咪的閒事，無論是貓咪撒嬌、打架、晚上不睡覺、撥貓砂太大聲，甚至連站在牠的碗前面都要管，偶爾喵喵們想偷跑進房間時，BiBo也會在門口守著，一旦發現貓咪們做了壞事，就會馬上對著牠們大叫，並跑到馬麻身邊用手狂撥，完全不掩蓋自己是抓耙子的身分，也難怪成天被主子巴掌伺候了。

▲BiBo和家裡的貓咪們相愛相殺，其實感情非常好。

▲調皮的BiBo都靠這張萌臉塞奶騙吃騙喝。

影片上傳至臉書社團後，網友看了全都笑翻表示，「連貓都忍不住笑了」、「看來綠茶口味的飼料會大受歡迎」、「肉吃太多了，要吃一下纖維」、「同類表示：什麼！貓砂好吃？也給我來一點！」、「抹茶口味的大便XD」、「是不是誤會整盤都是滿滿飼料了...」、「吃到大便都變綠色…我笑了」、「我家的狗還會偷吃貓屎...」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲貓咪嚕嚕無形中被BiBo同化，不僅姿勢一模一樣，甚至會在尿墊上廁所。

※小提醒：雖然是可食用性的貓砂，但是貓狗吃多了還是可能有礙健康，若是不小心食用過量，或是身體狀況出現異常，建議還是要就醫諮詢醫生喔！

▼影片為網友許珉慈授權提供

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