ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

好想嗑雞排！飢餓貓狂聞袋子　「閉眼吃空氣」催眠自己

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲藍貓吃空氣解饞。（圖／網友傅宗盛授權提供）

▲喵：我吃的是雞排，我吃的是雞排，我吃的是雞排...（圖／網友傅宗盛授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

「不能吃袋子裡的東西，吃空氣可以了吧。」住在台南的俄羅斯藍貓「抖抖」是個貪吃但又非常守規矩的喵星人，這天牠看到主人在桌上放了一袋炸物，好奇地上前聞聞後，發現是自己不能吃的東西，於是牠只能閉起眼睛開始「狂吃空氣」，不斷自我催眠著，超逗趣模樣讓爸爸笑壞！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

把拔傅宗盛笑說，不挑食的抖抖只要是吃的都愛，每當聞到家裡出現重口味的食物，像是炸物或雞排等等，就會忍不住被吸引過去，但牠知道那是自己不能吃的東西，於是只能吃香味、舔空氣解解饞，望梅止渴的模樣不小心被爸爸錄下，網友看了也全笑噴。

請繼續往下閱讀...

▲藍貓吃空氣解饞。（圖／網友傅宗盛授權提供）

▲抖抖雖然非常愛吃，卻很守規矩。

▲藍貓吃空氣解饞。（圖／網友傅宗盛授權提供）

▲睡睡（左）與抖抖（右）都非常聽話乖巧。

家裡的2隻藍貓兄弟都非常乖巧，自從斷奶後就是爸爸一手帶大，牠們能夠聽懂家人簡單的指令，也從來不會任意搶食，就算把食物放在桌上、倒在碗裡，只要把拔沒說能吃，牠們就不會隨便開動，因此不管家人把什麼食物放在開放空間，也不怕喵兄弟會偷吃。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了全都笑翻表示，「我要把氣味舔光光」、「此貓已成仙」、「懂吃」、「猛吞口水XDD」、「喵：假裝有吃、假裝有吃」、「減肥要學他哈哈哈」、「哈哈，居然還吞嚥」、「後面那隻喵：看...那傻逼在吃空氣」、「望梅止渴，吸氣止餓，最高境界啊」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲藍貓吃空氣解饞。（圖／網友傅宗盛授權提供）

▲2兄弟每天打架，卻依然感情很好。

▲藍貓吃空氣解饞。（圖／網友傅宗盛授權提供）

▲抖抖唯一害怕的就是洗澡，常躲在馬桶旁不肯出來。

▼影片為網友傅宗盛授權提供

▼更多精采影音

關鍵字： 俄羅斯藍貓空氣炸物雞排

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

洛威拿當扶手慢慢走！　9旬嬤笑拍「57KG安全氣囊」：那ㄟ加散

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

黃狗被車撞頭「眼球爆出」　聽到人聲忍痛「搖尾示好」

別人家的汪不聽話　雞婆柴硬牽走「帶回家管教」爸傻眼

見警「持刀靠近」慘叫求饒　帆布汪獲救秒「抱警」答謝

小貓嗆羊水呼吸衰竭　23歲女醫師「人工呼吸」救了牠

吉娃娃臨盆遇大火！平頭女英雄搶9命　10年救逾25..

影／剛抵達宿舍媽傳「43秒虐心影片」　她點開手機淚..

神人一次遛20隻狗　定格大合照驚呆網：到底怎麼同時..

腫瘤老犬伴16年最終「自動關機」　她笑談養狗心態…..

柴柴聊天太大聲！被爸糾正「小聲一點」　秒變溫柔音：..

抱怨媽媽太晚回家！搞威柴「斜眼瞪人」碎念　網萌暈：..

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那..

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

狼犬遭棄好焦慮天天「打翻水盆」 寧可餓肚只想討摸：..

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚..

嫌爸媽逛太久！流氓汪猛按喇叭　車上開雨刷車燈催促「..

玩伴遭車撞死小白狗默默「守屍」　擔憂坐路肩：救救我..

媽咪說要輕輕地！萌娃霸氣拔奶嘴　 對準喵喵用力「啾..

在樓下搖鑰匙驚見紗門自己開！　 探出一顆黑柴頭....

忠犬護主？實測主人遇難狗反應　網：那隻先烙跑的怎麼..

好味小姐-曾經舔到禿毛！為什麼貓咪愛舔毛？

屁孩不見了！找半天發現牠「隱身地毯」　網萌翻：再養..

只因金孫汪「1個微笑」　奴才被阿嬤命令「早起煮肉」

好想嗑雞排！飢餓貓狂聞袋子　「閉眼吃空氣」催眠自己

講不聽！市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字條」..

眼鏡蛇深夜闖民宅！大麥町搏鬥咬死也倒地　30分鐘身..

募集最佳萌主角！　《柴語錄》和你一起說寵物故事

大黑狗衝出「咬爆瑪爾頭」重摔牆面！婦人牽牠快步離開

神人一次遛20隻狗　定格大合照驚呆網：到底怎麼同時..

腫瘤老犬伴16年最終「自動關機」　她笑談養狗心態…..

浪貓全身爬滿蟲…研判隨時會死　他呵護後搖身變小甜心

核四糾正案記者會才結束⋯英系監委踩場批：調查報告開..

老婆作主！買房5成6女方決定　名字登記妻子名下

中學五人制／國女組衛冕軍東體得季軍　花蓮秀林獲首冠

全國馬拉松紀錄24年還沒人破　許績勝祭5萬獎金看好..

6年收賄2300萬判12年　史上最貪女檢3月8日發..

「說好一起吃飯的…」母親在廚房煮豐盛晚餐　獨子燒炭..

6家金控大舉招265位儲備幹部　月薪6萬起、做滿1..

遭飆罵393次「不要臉脫褲子」　婦求償3百萬判賠1..

缺汙水下水道系統　新板特區豪宅臭十年

關到清醒！酒駕預備犯「關3天」　3部會贊成修法

寵物動物熱門新聞

尋仇！河馬糾眾與上百鱷魚大亂鬥

滾去睡外面！　老公抱二哈睡門口

媽傳影片給女兒　她點開手機淚崩

瑪爾遭黑狗咬爆頭　婦人快步離開

高加索每天守房門「癡等媽睡覺」

神人一次遛20隻狗　定格大合照..

見警持刀靠近慘叫　汪脫困秒「抱..

當保母累癱！媽起床見殭屍手笑翻

16年老狗自動關機　她：養你很..

2.7KG小狗狂吞46根骨頭　..

真‧靈界亡美！灰毛喵雙眼一片蒼..

被揪正小聲一點！白柴秒變溫柔音

黃狗被撞「眼球爆出」仍忍痛搖尾

太晚回家了　柴柴斜眼瞪媽媽碎念

讀者迴響

熱門新聞

尋仇！河馬糾眾與上百鱷魚大亂鬥

滾去睡外面！　老公抱二哈睡門口

媽傳影片給女兒　她點開手機淚崩

瑪爾遭黑狗咬爆頭　婦人快步離開

高加索每天守房門「癡等媽睡覺」

神人一次遛20隻狗　定格大合照..

見警持刀靠近慘叫　汪脫困秒「抱..

當保母累癱！媽起床見殭屍手笑翻

16年老狗自動關機　她：養你很..

2.7KG小狗狂吞46根骨頭　..

真‧靈界亡美！灰毛喵雙眼一片蒼..

被揪正小聲一點！白柴秒變溫柔音

黃狗被撞「眼球爆出」仍忍痛搖尾

太晚回家了　柴柴斜眼瞪媽媽碎念

拉拉被咬破肚　有晶片卻回不了家

最新影片

更多

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

狼犬遭棄好焦慮天天「打翻水盆」 寧可餓肚只想討摸：有人愛我嗎

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

嫌爸媽逛太久！流氓汪猛按喇叭　車上開雨刷車燈催促「快點啦」

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面