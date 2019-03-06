好想嗑雞排！飢餓貓狂聞袋子　「閉眼吃空氣」催眠自己

▲喵：我吃的是雞排，我吃的是雞排，我吃的是雞排...（圖／網友傅宗盛授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

「不能吃袋子裡的東西，吃空氣可以了吧。」住在台南的俄羅斯藍貓「抖抖」是個貪吃但又非常守規矩的喵星人，這天牠看到主人在桌上放了一袋炸物，好奇地上前聞聞後，發現是自己不能吃的東西，於是牠只能閉起眼睛開始「狂吃空氣」，不斷自我催眠著，超逗趣模樣讓爸爸笑壞！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

把拔傅宗盛笑說，不挑食的抖抖只要是吃的都愛，每當聞到家裡出現重口味的食物，像是炸物或雞排等等，就會忍不住被吸引過去，但牠知道那是自己不能吃的東西，於是只能吃香味、舔空氣解解饞，望梅止渴的模樣不小心被爸爸錄下，網友看了也全笑噴。

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▲抖抖雖然非常愛吃，卻很守規矩。

▲睡睡（左）與抖抖（右）都非常聽話乖巧。

家裡的2隻藍貓兄弟都非常乖巧，自從斷奶後就是爸爸一手帶大，牠們能夠聽懂家人簡單的指令，也從來不會任意搶食，就算把食物放在桌上、倒在碗裡，只要把拔沒說能吃，牠們就不會隨便開動，因此不管家人把什麼食物放在開放空間，也不怕喵兄弟會偷吃。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了全都笑翻表示，「我要把氣味舔光光」、「此貓已成仙」、「懂吃」、「猛吞口水XDD」、「喵：假裝有吃、假裝有吃」、「減肥要學他哈哈哈」、「哈哈，居然還吞嚥」、「後面那隻喵：看...那傻逼在吃空氣」、「望梅止渴，吸氣止餓，最高境界啊」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲2兄弟每天打架，卻依然感情很好。

▲抖抖唯一害怕的就是洗澡，常躲在馬桶旁不肯出來。

▼影片為網友傅宗盛授權提供

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