0.5秒就能抓爆蟑螂！　異形「無尾鞭蠍」結合蠍子與蜘蛛特性

▲無尾鞭蠍在短短0.5秒內捕食蟑螂。（圖／翻攝自bilibili，下同）

寵物小組／綜合報導

什麼樣的生物能「秒殺」可怕的蟑螂？網路上流傳了一段影片，畫面中外型激似蜘蛛的生物，體型比一般的蜘蛛要大上好幾倍，動作敏捷的牠可在短短的0.5秒內，瞬間將活生生的蟑螂抓爆吞食，其實牠是蠍子、蜘蛛等節肢動物的親戚，在台灣多稱牠為「無尾鞭蠍」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

無尾鞭蠍雖屬蛛形綱，但牠既不是蠍子，也不是蜘蛛，牠的視力非常差，雖然擁有6隻步行足，但仍需要2條長長的細鞭來協助增強感知能力，就像是探路的拐杖一樣，利用細鞭的觸覺來感受前方的地型和環境。另外，牠還擁有2隻強而有力的螯肢，有助於防禦以及捕捉獵物，上面長有類似於螳螂捕食足的橫向尖刺，一旦被牠捉住了，就是死路一條，更可稱為「惡魔之手」。

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雖然無尾鞭蠍的外型長得嚇人，行動速度也非常地驚人，一般人初次見到牠都會以為是有毒生物，但其實牠是一種沒有毒性的節肢動物，個性非常溫和，也不會任意攻擊人類，更有部份人類將牠當成寵物飼養，而電影《哈利波特》中也曾出現牠的蹤影，外表看似更具惡魔氣息的牠，其實沒有想像中這麼可怕。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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