柴柴「見指甲噴飛」秒變尖叫雞　美容師看傻：這次沒剪呀？

▲柴柴被帶來剪指甲好緊張～～～（圖／翻攝自抖音APP用戶「42348050」）

寵物小組／綜合報導

大部分的毛孩子對於洗澡、看醫生都相當抗拒，尤其是剪指甲。抖音APP用戶「42348050」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻柴柴這天被主人帶到寵物美容店來剪指甲，結果超害怕的牠每剪一下就大叫一聲，甚至叫到撞臉「尖叫雞」，似乎也要把美容師給搞瘋了呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

越南網友Phạm Hồng Dương在寵物社團PO出這段影片，畫面中可以看到，美容師握住阿柴的手準備剪指甲，但牠卻發出一連串「超高音貝叫聲」；只見牠臉都皺在一起，露出齜牙咧嘴的模樣，響徹雲霄的尖叫聲環繞在整間美容室。過程中，柴柴的嘴邊肉不斷抽動著，只要指甲剪一往上舉，牠就像「某個開關」被打開一樣，張大嘴巴該該叫。

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▲柴柴：ㄚ～～好痛好痛！（圖／翻攝自抖音APP用戶「42348050」）

▲其實第三下美容師並沒有剪到柴柴的指甲。（圖／翻攝自抖音APP用戶「42348050」）

最後當美容師剪完指甲後，只是打趣地作作樣子，沒有真的剪到指甲，沒想到這孩子不知道是太投入還是怎樣，居然當真，繼續拉長音尖叫、破口大吼「哇啊啊啊啊啊～」搞得美容師一臉尷尬，但飼主卻在一旁錄影錄到忍不住偷笑。

影片貼出不到一周，就累積5千多名網友按讚、分享，將近400人看完都在底下紛紛留言說，「留了好久的指甲QQ」、「音量最好小點聲，看完影片覺得世界好安靜」、「阿柴：我要跟我把拔說！」、「我家這隻也超挫的」、「尖叫柴出沒」、「知道這樣很不道德，但我忍不住笑了」、「狗狗要被玩壞了XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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