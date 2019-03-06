只因金孫汪「1個微笑」　奴才被阿嬤命令「早起煮肉」

▲汪：是雞腿！奴才我要吃雞腿！（圖／網友韓小姐授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

果然是阿嬤的金孫！住在宜蘭的米克斯「妹妹」是個超級嬤寶，家裡經營民宿的阿嬤這天起床煮早餐給房客吃時，看著妹妹不斷在一旁唉唉叫，突然想起妹妹曾經因為看到堆積如山的雞腿而笑了，於是阿嬤立刻打電話叫女兒起床，要她立刻做早餐給寶貝金孫吃！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

愛吃肉肉的妹妹曾經因為看到50隻雞腿笑得合不攏嘴，身為職業嬤寶的牠，平常都和阿嬤睡在一起，每天早上只要阿嬤起床煮早餐，牠就會跟著醒來，並和阿嬤一起去散步上廁所，這天阿嬤打開妹妹的鮮食盒，卻發現裡面是空的，於是馬上打給女兒，要她馬上起床替妹妹準備早餐，讓奴才超無言。

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▲馬麻被阿嬤命令馬上起床做早餐給妹妹吃。

▲妹妹是嬤寶也是媽寶啦～

妹妹個性十分溫順，是阿嬤眼中的乖孫女，只要家人幫妹妹準備肉肉時，妹妹就會乖乖守在微波爐前等待顧肉。過年的時候，妹妹也乖乖穿上阿嬤自掏腰包買的大紅色衣服，走在街上直接變成全場焦點，一看就知道是「阿嬤指定款」，完全是個嬤寶無誤！

馬麻在臉書社團「米克斯傳奇」寫下，「因為妳的一個微笑，我被你阿嬤一早挖起來命令我煮鮮食，今天全聯又有特價，立馬裝袋50隻。」網友看了紛紛笑壞表示，「在偷笑耶哈哈哈」、「笑的好，有肉肉吃」、「牠再多笑幾次你就要去扛三百支回來了」、「賣笑不賣身喔」、「一笑得江山」、「天啊好便宜啊」、「準備手刀搶購」、「幸福的孩子」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲妹妹：阿嬤我的肉肉好了！

▲阿嬤：金孫就是要穿紅色才水啦！

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