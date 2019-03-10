15歲奶奶柴「回歸寶寶期」　臉埋媽懷裡...縮成球甜睡萌翻

▲15歲奶奶柴回歸寶寶期睡媽媽懷裡。（圖／翻攝自IG@komutanfantan1218，下同）

寵物小組／綜合報導

對毛家長來說，毛小孩永遠都像小朋友一樣！日本豆柴「櫻花（さくら）」雖然已經是個15歲的奶奶汪，但牠的舉止仍像個小baby一樣，這天牠主動窩到媽媽身邊，把臉埋進她的懷裡香甜入睡，超萌的模樣連家人也受不了，馬上拿手機拍下來，沒想到網友看了也全融化，櫻花似乎還覺得自己是個小孩子呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

櫻花不僅擁有一顆少女心，肉肉的外型也讓牠顯得更加幼齒童顏，雖然在大人面前常常露出童心未泯的一面，不過只要一遇上剛出生的妹妹，牠就會變成成熟懂事的大姐姐，一旦看到妹妹哭了或是有任何狀況，櫻花就會默默地陪在身邊，擔心地望著小嬰兒，很難想像上一秒牠才像小寶寶一樣睡在媽媽懷裡呢！

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在 Instagram 查看這則貼文 （@komutanfantan1218）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 25 日 上午 2:53 張貼

▲櫻花擔心地照顧著哭泣的妹妹。

影片上傳至IG@komutanfantan1218後，網友看了全被萌翻笑說，「天啊太可愛了吧！」、「好像小寶寶」、「牠還覺得自己是小朋友」、「好想抱！」、「好大顆的奇異果」、「Omg這麼可愛看起來像一個球」、「大麵包柴」、「柴：我是個嬰兒」、「好療癒喔」、「完全融化想抱緊處理！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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