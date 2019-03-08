才離開幾分鐘…上車驚見三花浪喵「自動入座」：帶我回家

▲喵：司機，趕快帶我回家。（圖／網友薇薇授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

未來奴才！就決定是你了！網友薇薇日前在臉書貓友社團表示，當天友人開車到鄉下工作，途中停在一處空地，車子未熄火便下車休息，沒想到才短短幾分鐘的時間，再回到車上竟發現竟有隻三花貓，從車窗縫隙溜進車裡，直挺挺地坐在後座，不論車主怎麼驅趕，牠仍死命抓住對方不放，堅持要跟著這「未來的鏟屎官」一起回家。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

由於薇薇本身飼養了1隻黑貓，於是不知所措的友人便立刻來求助，當一看到三花妹妹就覺得非常投緣，於是請對方先將貓咪帶到醫院掃晶片、檢查，再由她收編。路途中，三花貓硬是從箱子裡鑽出來，跑到駕駛座黏著友人不斷喵喵叫撒嬌，非常親人，而後卻又因為高速公路車速過快，害怕地縮回箱子裡靜靜待著。

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▲三花妹妹非常親人，不斷想找人撒嬌。

▲喵：讓我出去！我要去找我的未來奴才！

薇薇接手的當下，由於還在工作的關係，為了避免貓咪跑出來，只能用膠帶把箱子暫時固定住，沒想到三花妹卻執意要破壞紙箱逃出，窩在新主人的腿上撒嬌，為了找到長期飯票，可是無所不用其極呢！於是三花妹就此擁有了一個溫暖的新家。

雖然三花妹親人愛撒嬌，但牠對同類卻充滿敵意，當牠見到馬麻家中原本的黑貓「黑吉」時，便氣噗噗地向對方哈氣，縱使黑吉姐姐不斷釋出善意，想要找機會靠近牠，但喵喵眼中卻仍然容不下別的貓，因此媽媽只好用籠子暫時將牠區隔開來。馬麻也發現三花妹有個奇葩的行為，只要牠一見到黑吉，就會兇狠地哈氣，但是轉頭看到媽媽，就又馬上轉換成撒嬌喵喵叫，讓人好氣又好笑！

▲三花妹對家裡原本的黑吉敵意很深，因此必須暫時隔離。

飼主將三花妹的小故事PO至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛被萌翻表示，「強迫中獎XD」、「司機，到罐罐星球謝謝」、「好有禮貌還正坐」、「以後買車直接把門拆了」、「自己的奴才自己選」、「我們家的三花也是這麼來的...」、「一切都是上天註定的緣份」、「我也想有這樣的豔遇」、「太浪漫了！！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼三花妹見到黑吉就不斷哈氣，但是轉頭看到媽媽卻馬上變無害小萌貓。

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