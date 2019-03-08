勿將「異物」丟入馬桶　廁所標語圖片…「貓奴」秒懂！

▲廁所標語讓貓奴秒懂。（圖／網友阿蘇、Alice授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

是誰亂丟貓咪！網友阿蘇日前和家人一同外出遊玩，到公共場合上廁所時，意外發現廁所牆上的創意標語讓他會心一笑，紙上大大地寫著「勿將衛生紙、異物等丟入馬桶，謝謝！」但是附圖卻是1隻貓咪窩在馬桶裡面眼神死，阿蘇將照片上傳至貓友社團後，引起廣大的貓奴迴響，紛紛笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

好奇心十足的喵星人總是讓人摸不著頭緒，只要看到有洞的地方，就會忍不住進去一探究竟，家裡任何地方都逃不過牠們的法眼，就連馬桶也常常變成牠們的「秘密基地」。許多貓奴們看到這一幕總是好氣又好笑，但主子們仍然經常堅持要把自己丟入馬桶。

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▲阿蘇的愛貓「哈吉」會自己到馬桶上廁所。

▲貓咪都很喜歡找洞鑽。

網友看了這張照片後，紛紛笑到歪腰表示，「主子表示：林北是自己進來的！」、「貓：你才異物，你全家都異物」、「誰會把貓丟進去啦笑屎我了」、「可是牠是自己跑進去的」、「好肥美的異物ㄛ」、「我們公司也是這張」、「這貓表情也超有戲的」、「這馬桶...長出了一隻貓XD」、「貓奴都有異物癖」。

阿蘇之所以會如此心有戚戚焉，是因為家裡也養了4隻貓咪，其中有1隻白喵「哈吉」一直以來都不喜歡使用貓砂，甚至會自己跑到馬桶上廁所，讓家人全都嚇壞，阿蘇笑說，「我們從來都沒有教過牠，可能是牠會看我們上廁所吧！」超無厘頭的行為讓人好想直呼，「工讀生快出來！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲▼阿蘇家裡養了4隻貓咪，也算個是「重度貓奴」。

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