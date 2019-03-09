剩70隻！台灣白海豚現身布袋翻騰　海巡興奮喊「噢！」

珍稀白海豚現嬌蹤，布袋海巡近距離觀察紀錄 難得一見的台灣白海豚，緊挨著布袋海巡艇嬉戲，這難得一見的畫面，讓海巡弟兄們驚呼連連，好像在為布袋海巡同仁加油打氣，幫忙緩解海上勤務的辛勞與枯燥一般。（他們好幸運，小編沒在現場，既羨慕又忌妒） 根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的研究顯示，台灣白海豚的數量低於100隻，實際的數量可能不到70隻，加上「沿海地區過度開發」、「淡水流量減少」等環境因素，棲息地驟減，因此NOAA決定將台灣白海豚列為「瀕危物種」。 致力於白海豚保育的民關團體「台灣媽祖魚保育聯盟」於去（107）年6月於世界海洋日時，向海巡署提議白海豚目前的數量極少，希望海巡人員可以一起加入保育的行列，由於海巡隊出船頻率高，遇到白海豚的機會相對也會高很多，若是能夠協助紀錄將會對於生態調查有很大幫助。 因此，海巡署的工作除了查緝海上不法、海難救助及海洋污染防治外，自去（107）年6月起也開始協助民間保育團體（台灣媽祖魚保育聯盟），每次出海巡邏或是在海岸邊看到瀕臨絕種的台灣白海豚出沒時，就拍攝或錄影並製作成生態紀錄表，協助調查白海豚的數量。 影片中的紀錄是在107年11月21日 ，下午16時30分，由布袋3559艇在布袋外0.8浬處發現，並立即停俥觀察，白海豚家族慢慢靠近海巡艇，數量約6隻。（小編：牠們真是太萌、太可愛了！親愛的朋友們，讓我們攜手合作，一起守護牠們吧！） 由海洋委員會海巡署艦隊分署第十三海巡隊發佈於 2019年3月7日 星期四

寵物小組／綜合報導

台灣白海豚剩不到70隻，海巡署艦隊分署第十三海巡隊在臉書分享珍貴的「偶遇片」，影片中2隻白海豚在船邊多次躍出水面，讓海巡人員也情不自禁「噢！」地讚嘆驚呼。

海巡署艦隊分署第十三海巡隊7日分享一段珍貴影片，2隻白海豚不斷在海巡船邊躍出水面，拍打出浪花，一下前滾翻一下後滾翻，讓海巡人員「噢！」驚呼連連，喊著「這裡這裡！」、「整群的來了！」。要看到台灣白海豚現身非常不容易，根據美國國家海洋暨大氣總署研究，台灣白海豚數量低於100隻，因而列為瀕危物種，事實上實際數量可能不到70隻。

為了記錄保育白海豚，海巡署結合民間保育團體「台灣媽祖魚保育聯盟」，每次出海巡邏遇到白海豚時就拍攝或錄影製作生態紀錄表，以利調查白海豚的數量。第十三海巡隊的貼文也提到，影片中的白海豚是107年11月21日在嘉義布袋遇見的。

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▲台灣白海豚屬於中華白海豚亞種。（圖／取自農委會林務局）



台灣媽祖魚保育聯盟介紹，中華白海豚可分為「中華白海豚」和「台灣白海豚」2個亞種，而台灣白海豚目前數量剩下70到80隻。台灣白海豚又叫做「台灣媽祖魚」，因為每年農曆3月23日媽祖誕辰前後，牠們開始在沿海活動，就像是來為媽祖祝壽一般。

台灣白海豚棲息在台灣西岸沿海5公里以內，從苗栗縣中港溪口到台南縣將軍漁港，由於牠們屬於近岸行海豚，棲息在淺水海域，很容易受到人類活動的威脅。