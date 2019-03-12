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「天才花枝鼠」會自轉＋跳圈圈　媽貼影片證明：智商超高！

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▲「天才花枝鼠」會自轉＋跳圈圈　媽貼影片證明：智商超高！。（圖／飼主蕭詩涵提供，下同）

▲蕭詩涵和會特技的Aki。（圖／飼主蕭詩涵提供，下同）

寵物小組／採訪報導

許多小把戲其實不只有狗狗能學會！1歲半的花枝鼠Aki從小就很會特技，諸如轉圈圈、跳圈圈等等都難不倒牠。飼主蕭詩涵說，其實這種鼠鼠智商高，很容易訓練，每種特技只要交個2、3次，Aki就能學會。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲「天才花枝鼠」會自轉＋跳圈圈　媽貼影片證明：智商超高！。（圖／飼主蕭詩涵提供，下同）

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▲Aki很喜歡吃，所以靠吃的就很容易訓練。

▲「天才花枝鼠」會自轉＋跳圈圈　媽貼影片證明：智商超高！。（圖／飼主蕭詩涵提供，下同）

▲Aki這個名字來自於日文的「秋天」。

蕭詩涵受訪時表示，之前在網路上看到有人訓練花枝鼠的影片，覺得十分厲害，恰好有網友家的花枝鼠生了小寶寶，她便決定領養。蕭詩涵也談到訓練Aki的方式，主要就是用「食物」引導，「先讓牠做動作再給牠食物，2、3次後牠就會了，牠現在會轉圈、過來、回家。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

花枝鼠其實就是實驗室用的那種大白鼠，因為個性溫馴、智商高，很容易訓練，「國外有人還訓練花枝鼠拿錢、聽到噴嚏聲幫忙拿行衛生紙等。」蕭詩涵貼出當時讓她「入坑」的那段影片，只見裡頭的花枝鼠個個身懷絕技，有的會投籃，有的則會幫忙從包包裡拿皮夾、再叼出紙鈔，跟飼主們的互動也像貓貓狗狗一般親密，相當可愛。

Rats Are Literally Just Really Tiny Dogs

Tiny dogs with tiny hands.

Nifty Pets 發佈於 2017年5月24日 星期三

關鍵字： 花枝鼠大白鼠特技

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