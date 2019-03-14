明明說拒養…外婆秒被口水汪收服　直接升級「金曾孫」圍兜還繡名字

▲柯基「弟弟」升級成阿嬤的「金曾孫」，超受寵。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



寵物小組／綜合報導

動物就是有這種魔力，原本口口聲聲說絕對不要養寵物的老人家，只要讓他們和毛小孩相處一段時間，就會立刻心軟，導致許多「阿嬤養的」慘劇發生，這位網友帶了一隻柯基回家，明明說不養的外婆，竟然被收服、惜命命。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

網友Cecil Ko在臉書社團「爆怨公社」分享，自己原本養的毛小孩去年過世了，因為實在太傷心，一度被外婆禁止再養寵物，直到九月撿到這隻柯基「弟弟」，怕被外婆揍所以把牠藏了5個月，直到農曆年前才帶回家跟外婆攤牌。

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▲本來說不要養寵物的外婆，迷弟弟迷得要命。



沒想到這個年才過完沒多久，這位網友就發現外婆車了6條口水巾給弟弟，因為知道牠很會流口水，更過分的是還用心繡了名字！「牠是ㄎㄨㄥˇ金欸嗎？！還要用二重紗保護皮膚勒……我以為只有我男友被他媽拋棄，現在我也被我外婆拋棄，不只是金孫， 現在還是金曾孫！」

照片裡是憨呆的弟弟圍著外婆親手做的圍兜兜樣子，誇張的外婆變心的速度，讓網友們笑翻，紛紛幸災樂禍說「你才是撿來沒人要的。」「妳乖，去幫金曾孫洗口水巾…XD」「樓主是外面撿的，弟弟才是真正的金孫。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲還有好幾條二重紗做的口水巾，每天替換用。