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整夜螢光閃爍！大台北賞「火金姑」　動物園賞螢活動報名中

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▲整夜螢光閃爍！動物園邀大小朋友看「火金姑」　31日開放報名。（圖／台北市立動物園提供）

▲3-5月是動物園蟲蟲探索谷觀賞螢火蟲的最佳季節。（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

即將進入螢火蟲成蟲活躍的季節，全國各地紛紛推出賞螢活動，為此動物園舉辦了季節限定的「108戀戀火金姑」親子體驗營活動，讓民眾一睹螢火蟲群集發光美景。自4月14日到5月4日，逢周末假日共舉辦6梯次，每梯次限額45名，3月19日上午10點起開放網路報名。

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進入螢火蟲成蟲活躍的季節，全國各地紛紛推出賞螢活動，動物園也特別選在4-5月螢況最佳時機，推出6梯次「108 戀戀火金姑」親子體驗營，帶大家到蟲蟲探索谷參加螢光盛宴，並近距離觀察保育員飼養的螢火蟲，認識牠們的發光方式及辨別雌雄、種類的技巧，讓參與者學習到螢火蟲的知識以及環境保護的重要性。

春夏限定！動物園賞螢活動報名中。（圖／台北市立動物園提供）

▲動物園也特別選在4-5月螢況最佳時機，推出6梯次「108 戀戀火金姑」親子體驗營。（圖／台北市立動物園提供）

春夏限定！動物園賞螢活動報名中。（圖／台北市立動物園提供）

▲台北動物園是交通便捷、有妥善規劃，能讓親子寓教於樂的賞螢環境學習場域。（圖／台北市立動物園提供）

螢火蟲必須生活在沒有化學藥劑污染及人為開發、過度干擾的環境，棲息地若遭受污染或破壞，會影響蟲體的存活，而光害會讓螢火蟲找不到同伴，無法繁殖而造成族群數下降甚至滅絕，因此螢火蟲是很重要的環境評估指標。如果螢火蟲從某地消失，就是在警示我們環境被干擾、破壞，不只螢火蟲受害，居住在這裡的人們也同樣受影響。

春夏限定！動物園賞螢活動報名中。（圖／台北市立動物園提供）

▲螢火蟲的幼蟲。（圖／台北市立動物園提供）

臺北動物園是交通便捷、有妥善規劃，能讓親子寓教於樂的賞螢環境學習場域。位於昆蟲館後方的蟲蟲探索谷，堅守不灑殺蟲劑的政策，每年春夏和夏秋之際，一到夜晚滿山滿谷令人驚喜的閃閃螢光，總讓學員讚嘆連連。平時無緣一睹螢火蟲群集發光景象的朋友，千萬別錯過動物園季節限定的「108戀戀火金姑」親子體驗營，3月19日上午10點開放網路報名，額滿為止。

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▼火金姑營隊報名-到動物園賞螢趣。影／取自Youtube@台北市立動物園

關鍵字： 動物園螢火蟲火金姑台北

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