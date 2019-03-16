下雨天自動廁所報到！　高加索蒜頭在家尿尿「乖乖不抬腳」

▲蒜頭下雨天會在家如廁，且乖乖不抬腳，避免弄髒自己。（圖／影片截圖／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」）

寵物小組／綜合報導

對許多養狗的飼主來說，下雨天會讓人非常困擾，因為毛孩習慣在外「解放」，不得不出門。不過，宜蘭這隻高加索犬「蒜頭」只要遇到下雨天，竟然會自動到浴室上廁所，更厲害的是尿尿時還乖乖不抬腿，讓粉絲大讚「超懂事！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

蒜頭阿母在臉書粉絲專頁「毛手毛腳」寫道，蒜頭是乖寶寶，下雨天沒辦法出門小便時，就會乖乖自己道廁所報到，「蒜頭是公的，但是在家尿尿不會抬腳。」影片中，可以看到身形龐大的蒜頭站在浴室裡，4腳穩穩踏在地上，緩慢地「解放」，整個過程不到1分鐘。

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▲阿母上廁所時，蒜頭也會在外「顧門」。（圖／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」）

粉絲們看了這畫面後，都感到相當驚奇，「羨慕會去廁所尿尿」、「站著尿尿耶～」；也有許多人留言稱讚，「這也太懂事了！」、「蒜頭好棒」、「好乖乖的寶寶」、「蒜頭好乖，超棒的」、「怎不抬腳，很強喲」、「乖孩子」、「蒜頭媽媽好會教！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）