飛機維修師收編孤兒小棕熊　沒想到牠變「網紅飛天熊」

在 Instagram 查看這則貼文 Медвежонок Мансур（@mansurbear）分享的貼文 於 PST 2017 年 1月 月 5 日 下午 3:00 張貼

寵物小組／綜合報導

一隻棕熊坐在飛機駕駛艙中，眼神充滿好奇，似乎對飛行一點都不懼怕。牠是知名的網紅飛天熊曼瑟(Mansur)，本來是個流浪小孤兒，被一名中古飛機維修師救起後，3年來都住在俄羅斯的一座機場。不過隨著曼瑟越長越大，飼育費也成了一個大問題，照顧牠的飛行員伊凡諾夫(Andrei Ivanov)希望，透過曼瑟的IG人氣和YouTube直播創造收入，用來支付牠的日常開銷。

綜合外媒報導，位在莫斯科西北方的特維爾(Tver)地區有座私人機場，有天一名中古飛機維修師發現一隻孤兒小熊飢腸轆轆地在附近徘徊，於心不忍之下便將牠帶回機場照顧，並取名為「曼瑟」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 Медвежонок Мансур（@mansurbear）分享的貼文 於 PDT 2017 年 3月 月 27 日 下午 1:37 張貼 請繼續往下閱讀...

隨著慢瑟逐漸長成大熊，牠的需求也漸漸對這群業餘照顧者造成壓力。然而，曼瑟已經太習慣跟人類相處，甚至還跟其中一名飛行員養的哈士奇犬成為好朋友，若是進行野放，恐怕也難以適應野外生活。幸好，位於俄國卡盧加市(Kaluga)附近的奧勒席科弗(Oreshkovo)機場決定幫忙，他們利用機場除役的空軍基地，圈出一塊適合養熊的寬廣區域。現在曼瑟不僅擁有一塊屬於自己的圈地，還有一群機場員工和志工細心照顧牠。

在 Instagram 查看這則貼文 Медвежонок Мансур（@mansurbear）分享的貼文 於 PST 2017 年 2月 月 3 日 上午 11:15 張貼

曼瑟在奧勒席科弗定居下來後，照顧者替牠開設了Instagram「@mansurbear」，裡頭分享曼瑟小時候坐在駕駛艙的照片，還有牠和飛機的合照，這頭「飛天熊」吸引到越來越多關注，成了名副其實的「網紅」。不過，曼瑟的開銷也逐漸成了一個大問題。機場員工告訴當地媒體，曼瑟沒有冬眠時，每個月的開銷大約是3萬盧布左右（約新台幣1.4萬元），費用包含食物、人力，以及圍欄的維修費。

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飛行員伊凡諾夫指出，他們希望可以透過曼瑟的IG人氣創造收入，同時也可以藉由直播分享牠的生活點滴，讓粉絲們觀看並「斗內」（Donate，贊助、捐獻），藉此支付曼瑟的日常開銷。伊凡諾夫在自己的YouTube頻道開設直播，放送曼瑟的相關畫面，沒想到短短幾天就吸引1.8萬粉絲訂閱，有望讓曼瑟從網紅熊變成「自食其力」的網紅熊。