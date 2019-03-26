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電話響了！「2號黑狗牌」從一樓「拉警報」嗚叫：快來接喔～

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▲電話響了！「2號黑狗牌」從一樓「拉警報」嗚叫：快來接喔～（圖／網友邱奕翔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「黑狗牌」電話叫的非常賣力！（圖／網友邱奕翔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

「歐告：爸爸快來電話，吵死啦！」桃園市新屋區一隻黑色米克斯「旺旺」，有個特殊的技能，就是獨自一狗聽到電話聲，必定大聲汪汪叫，通知樓上的家人快點下來接，如此「替家著想」的樣子超可愛～宛如家裡裝了兩支電話一般。

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看到旺旺這麼聰明，竟然會呼喊家人接電話，哥哥也藉機測試一下。「錄影的那天，我故意躲在樓梯處打電話，看牠是不是會跟著電話一起叫，因為我們在旁邊，牠就不會跟著叫。」果然客廳電話一響，積極的旺旺一秒開啟「警報聲」，仰頭大聲熬嗚～熬嗚叫，叫到有人下樓才肯停下。

哥哥說，旺旺平常看到不認識的人、或是有人經過家門口，會歇斯底里地吠叫，但看我們家的人、又或是電話聲響，牠叫的聲音就不太一樣。「不過我們家的人都說旺旺是在唱歌啦」。

▲電話響了！「2號黑狗牌」從一樓「拉警報」嗚叫：快來接喔～（圖／網友邱奕翔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲旺旺的爸爸是消防員，每天期待爸爸放假的那一天，會乖乖坐在門口等。

▲電話響了！「2號黑狗牌」從一樓「拉警報」嗚叫：快來接喔～（圖／網友邱奕翔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可愛的旺旺很會看人臉色，也很會顧家，大家非常喜歡牠。

哥哥看到旺旺叫家人聽電話，笑說「真的很好玩，也很有趣！」同時也提到，牠個性很乖，「像我媽以前不愛黑色的狗，養了牠之後，我都覺得她愛旺旺比愛我還要多！我們養了9年，牠從來沒有在家裡大小便過，而且很愛家、顧家，別人想進來我們家還要看牠臉色XD」！

網友看完「2號黑狗牌電話」，旺旺叫家人接電話的影片後，紛紛於底下留言著「我家妞妞也會」、「越叫越沒聲音，不過話說牠的背影好可愛」、「牠感覺伙食很好」、「好貼心呀」、「還不快點接電話～～～」、「身材好圓哦哈哈」、「好厲害喔」。

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關鍵字： 黑狗米克斯電話警報寵物

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