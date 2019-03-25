唱歌被嫌氣不足...肉臉雪橇犬輸不起　15秒「菸酒嗓拉長音」網萌爆

▲可愛的雪橇犬被主人要求唱歌。（圖／翻攝自臉書社團「爆笑公社」）



寵物小組／綜合報導

可別小看毛孩子們，其實牠們也有無限的潛力喔！微博有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻臉肉肉的阿拉斯加雪橇犬這天被馬麻命令要唱歌，於是牠趕緊隨便吼一吼敷衍了事，但連吼了5聲後都「不合格」，最後輸不起的牠吸飽氣，用獨特的菸酒嗓吼出15秒的長音，驚呆女主人及網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

周姓網友日前在臉書社團「爆笑公社」PO轉貼這段視頻並驚訝說道，「是主人比較純，還是阿拉斯加比較純？」畫面中可以看到，女主人對著愛犬說出唱歌的指令，下秒狗狗果然立刻吼了短短的一聲，但因為叫聲太短了，根本湊不成一首歌，於是她自己親自示範給可愛的汪星人看。

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▲卻因為唱得太短，一直不合格。（圖／翻攝自臉書社團「爆笑公社」）



在馬麻示範的過程中，萌萌的雪橇犬吐著舌頭、歪著頭看著前方，彷彿真的在仔細學習一樣，模樣相當可愛！神奇的是，雪橇犬聽完馬麻的範例後，下秒仰起頭發出「凹屋～」的聲音；仔細一聽，這聲音渾厚又略帶點沙啞，而且這一吼居然長達15秒，整個是潛力大噴發！

這段影片貼出不到一周就累積將近5千個按讚數、400多次分享，數百人看完都在底下紛紛留言笑說，「這狗狗脾氣真好」、「好可愛喔！融化了」、「神可愛，養得真棒」、「真的有在仔細聽耶」、「毛絨絨的好像洋娃娃」、「不小心開太大聲...隔壁的狗也跟著阿嗚了」、「笑死哈哈哈」。

▲最後被激到，一口氣吼了15秒！（圖／翻攝自臉書社團「爆笑公社」）



另外也有人打趣地表示，「主人比較蠢XDD」、「沒事教這個，等等凌晨兩三點給妳凹嗚～」、「汪：這下夠長了吧」、「不是一家人，不進一家門」、「忍不住一直看牠的耳朵」、「這輩子沒聽過這種要求」、「狗生很累，這樣才能吃飯」、「狗狗觀察力很強」、「工讀生扮的嗎？」、「短短肥肥的真是可愛」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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