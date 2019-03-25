「驚蟄」過後蟲蟲大軍出沒　毛毛蟲「空降」原因曝光！

▲「驚蟄」過後蟲蟲大軍出沒~戶外活動請留意「空降部隊」。（圖／暗點燈蛾幼蟲／台北市動物園提供）

寵物小組／綜合報導

前陣子剛過了農民曆中的「驚蟄」，象徵著春天到了、春雷四起，蟄伏在泥土裡的動物們開始甦醒活動。到戶外活動時，有不少民眾已經發現周遭環境裡的昆蟲數量，比起過去幾個月增加了不少，其中還有一類昆蟲家族的小孩，總喜歡悄無聲息地懸掛在樹枝上，而牠們就是藏身在樹上的垂降部隊－毛毛蟲！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

毛毛蟲是蝴蝶與蛾幼蟲的俗稱，許多人對其身上佈滿的毛與柔軟的身體而感到害怕。但毛毛蟲身上的構造，是為了警告掠食者及保護自己而演化出的防禦機制呢！一些小型掠食者不太喜歡毛本身的口感；某些毛蟲的刺毛會讓天敵攻擊後產生紅腫刺痛或引發過敏反應，有些種類再配合上鮮豔的顏色更讓捕食者退避三舍；而較為低調的種類，則選擇讓自身與四周圍環境融合在一起，使掠食者難以發現來逃過一劫。

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▲毛毛蟲身上的構造，是為了警告掠食者及保護自己而演化出的防禦機制呢！（圖／暗點燈蛾幼蟲／台北市動物園提供）

▲較為低調的種類，則選擇讓自身與四周圍環境融合在一起，使掠食者難以發現來逃過一劫。（圖／大鳳蝶幼蟲／台北市動物園提供）

毛毛蟲另外一個讓人恐懼的原因，多半是我們在不經意的狀態下，被這些懸吊在半空中的「冒失鬼」給嚇到，或是在不小心觸摸到攀附在身上的毛毛蟲，搞到全身過敏發癢的不愉快經驗而來。但到底為什麼牠們會出現在半空中呢？原來有些毛毛蟲為了在樹上活動，除了靠自己的腳，還會分泌絲線幫助固定，在受到驚嚇時逼不得已垂降下來，再利用絲線慢慢回到樹木上。有些食性較廣的毛毛蟲，想要移動到其他食草時，也會利用絲線的垂降搭配風力作為移動的方式。

▲驚蟄一過，象徵著氣候回暖、春雷四起，蟄伏在泥土裡的動物們開始甦醒活動。（圖／大白斑蝶幼蟲／台北市動物園提供）

台北市立動物園發言人表示，如果在野外不小心被毛毛蟲攀附到身上，請記得不要用手直接抓取或拍落牠們，建議用隨身物品或是樹枝，將牠們輕輕的放回周遭即可。下次若有機會看到毛毛蟲時，不妨多花一些時間觀察牠們，看看牠們身上的外觀與構造，並期待牠們都能順利地長大，將來還能與牠們的成蟲有再一次美麗的邂逅！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲毛毛蟲是蝴蝶與蛾幼蟲的俗稱，許多人對其身上佈滿的毛與柔軟的身體而感到害怕。（圖／四黑目天蠶蛾幼蟲／台北市動物園提供）