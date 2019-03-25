ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

「驚蟄」過後蟲蟲大軍出沒　毛毛蟲「空降」原因曝光！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

蟲蟲大軍出沒，毛毛蟲空降原因曝光！（圖／台北市動物園提供）

▲「驚蟄」過後蟲蟲大軍出沒~戶外活動請留意「空降部隊」。（圖／暗點燈蛾幼蟲／台北市動物園提供）

寵物小組／綜合報導

前陣子剛過了農民曆中的「驚蟄」，象徵著春天到了、春雷四起，蟄伏在泥土裡的動物們開始甦醒活動。到戶外活動時，有不少民眾已經發現周遭環境裡的昆蟲數量，比起過去幾個月增加了不少，其中還有一類昆蟲家族的小孩，總喜歡悄無聲息地懸掛在樹枝上，而牠們就是藏身在樹上的垂降部隊－毛毛蟲！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

毛毛蟲是蝴蝶與蛾幼蟲的俗稱，許多人對其身上佈滿的毛與柔軟的身體而感到害怕。但毛毛蟲身上的構造，是為了警告掠食者及保護自己而演化出的防禦機制呢！一些小型掠食者不太喜歡毛本身的口感；某些毛蟲的刺毛會讓天敵攻擊後產生紅腫刺痛或引發過敏反應，有些種類再配合上鮮豔的顏色更讓捕食者退避三舍；而較為低調的種類，則選擇讓自身與四周圍環境融合在一起，使掠食者難以發現來逃過一劫。

請繼續往下閱讀...

蟲蟲大軍出沒，毛毛蟲空降原因曝光！（圖／台北市動物園提供）

▲毛毛蟲身上的構造，是為了警告掠食者及保護自己而演化出的防禦機制呢！（圖／暗點燈蛾幼蟲／台北市動物園提供）

蟲蟲大軍出沒，毛毛蟲空降原因曝光！（圖／台北市動物園提供）

▲較為低調的種類，則選擇讓自身與四周圍環境融合在一起，使掠食者難以發現來逃過一劫。（圖／大鳳蝶幼蟲／台北市動物園提供）

毛毛蟲另外一個讓人恐懼的原因，多半是我們在不經意的狀態下，被這些懸吊在半空中的「冒失鬼」給嚇到，或是在不小心觸摸到攀附在身上的毛毛蟲，搞到全身過敏發癢的不愉快經驗而來。但到底為什麼牠們會出現在半空中呢？原來有些毛毛蟲為了在樹上活動，除了靠自己的腳，還會分泌絲線幫助固定，在受到驚嚇時逼不得已垂降下來，再利用絲線慢慢回到樹木上。有些食性較廣的毛毛蟲，想要移動到其他食草時，也會利用絲線的垂降搭配風力作為移動的方式。

蟲蟲大軍出沒，毛毛蟲空降原因曝光！（圖／台北市動物園提供）

▲驚蟄一過，象徵著氣候回暖、春雷四起，蟄伏在泥土裡的動物們開始甦醒活動。（圖／大白斑蝶幼蟲／台北市動物園提供）

台北市立動物園發言人表示，如果在野外不小心被毛毛蟲攀附到身上，請記得不要用手直接抓取或拍落牠們，建議用隨身物品或是樹枝，將牠們輕輕的放回周遭即可。下次若有機會看到毛毛蟲時，不妨多花一些時間觀察牠們，看看牠們身上的外觀與構造，並期待牠們都能順利地長大，將來還能與牠們的成蟲有再一次美麗的邂逅！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

蟲蟲大軍出沒，毛毛蟲空降原因曝光！（圖／台北市動物園提供）

▲毛毛蟲是蝴蝶與蛾幼蟲的俗稱，許多人對其身上佈滿的毛與柔軟的身體而感到害怕。（圖／四黑目天蠶蛾幼蟲／台北市動物園提供）

關鍵字： 動物園毛毛蟲驚蟄春雷蟲蟲大軍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

滿車毛孩同時ㄎ一ㄤ掉　吐舌擺頭超萌「歪頭殺」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回..

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不..

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪..

好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：..

2柴吵架...媽協助「握手和好」 牠搞冷戰秒縮抗議..

流浪狗陪登山隊攻7千公尺高峰 7小時路程...牠僅..

少女刺蝟大叔式忘情梳洗　抬小短腿狂抓20秒左右兼顧

法鬥睡大覺...沙西米香氣飄來...鬥雞眼狂盯：受..

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了....

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

喵爽睡紙箱內...屋頂突塌陷！　原來有巨獸「噸位霸..

粉絲寄娃娃給愛犬　媽見卡片欣喜拆...下秒傻眼：D..

尿急衝下車...瘦弱自來狗跑到副駕休息　他直接載回..

「驚蟄」過後蟲蟲大軍出沒　毛毛蟲「空降」原因曝光！

嬰兒悽慘哭聲頻傳！他被控「家暴」無奈喊冤：都「牠」..

貓咪受困電線桿12小時　他好心救貓被停職鄉民怒籌1..

唱歌被嫌氣不足...肉臉雪橇犬輸不起　15秒「菸酒..

三花、玳瑁姐妹「神撞臉」只差花色 　網笑：同款包色..

黑白狗河邊散步玩耍　小學老師直擊陰險鱷魚一口咬死牠

柴吃沒兩口「破解」慢食碗　網笑：發明的人情何以堪

吃油也能減肥！飯前「咬堅果1000下」超驚人好處曝..

要求老公「鍋貼加辣」！她開袋見這幕...夫妻倆笑翻..

Moleskine櫻花筆記本超美～　春粉嫩工作小物..

晚餐才吃大披薩慶生　彰化國三生跳樓「生日變忌日」

快訊／高雄紫衣婦人跳愛河尋死　命危送醫急救中

他幸運搭「女力班機」！火辣金髮母女當正副機師.....

日本進口6噸來路不明「港產鰻苗」！　疑似從台灣非法..

王傳家「直挺」和女粉絲蓋棉被聊天　沒證明結合！判無..

送回乘客遺失的9600元　暖男運將婉拒萬元紅包：份..

上班族跑去兼差出意外傷重癱瘓　卻遭公司團體險拒賠

寵物動物熱門新聞

哈士奇3打1　結局被逼到角落面..

山犬失蹤1個月！忍痛走回家竟少..

汪被「不要了」死命追車跑到見血

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

誤食農藥！汪散走完最愛路線悄離..

早餐店遇「八點檔渣男」牽米克斯

牽繩就能進　他帶725Kg巨獸..

浪浪捨命「肉身擋吊車」護6奶汪

笑翻！鼠寶頭饋「蛋蛋枕」熟睡

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋..

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」活..

下班發現小驚喜！三花貓睡置物箱

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

走失汪敲車求救　警開夜車送回家

讀者迴響

熱門新聞

哈士奇3打1　結局被逼到角落面..

山犬失蹤1個月！忍痛走回家竟少..

汪被「不要了」死命追車跑到見血

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

誤食農藥！汪散走完最愛路線悄離..

早餐店遇「八點檔渣男」牽米克斯

牽繩就能進　他帶725Kg巨獸..

浪浪捨命「肉身擋吊車」護6奶汪

笑翻！鼠寶頭饋「蛋蛋枕」熟睡

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋..

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」活..

下班發現小驚喜！三花貓睡置物箱

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

走失汪敲車求救　警開夜車送回家

「鱷魚」急救中！下秒發展成八點..

最新影片

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪冬眠：絕不會拋棄牠

好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：這批很純喔

2柴吵架...媽協助「握手和好」 牠搞冷戰秒縮抗議：我才不要！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面