你剃毛我拆家！「阿拉撕家」轟炸閨房　男主崩潰魔性大笑

▲狗狗不滿新髮型，把主人的房間給拆了！（圖／翻攝自抖音APP用戶「cai440245」）



寵物小組／綜合報導

這隻狗狗根本是拆家大隊隊長阿！抖音APP用戶「cai440245」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有位中國飼主因為給毛孩剪了顆難看的造型，而遭到愛犬的反擊。這天他一開門，看到房間整個彷彿被轟炸過一樣，氣得他現場大崩潰，又哭又笑的反應引發網友熱議。

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黃姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「剃毛的報復。」畫面中可以看到，阿拉斯加雪橇犬看到男主人回到家，並沒有開心的上前迎接，而是站在床上狠狠地瞪著；只見牠看到主人崩潰地在原地自言自語，似乎一點也沒有愧疚的感覺，反而尾巴還開心地在甩呢！

▲汪：我沒錯！（圖／翻攝自抖音APP用戶「cai440245」）



▲男主人崩潰地又哭又笑。（圖／翻攝自抖音APP用戶「cai440245」）



影片過程中，可以聽到男主人激動地說，「我不就給你剃個毛嗎？嘻嘻嘻嘻...太刺激了！哈哈哈哈...我的新的枕頭阿～」感覺情緒已經在崩潰邊緣。其實這名飼主經常在微博、抖音、快手用戶「國服阿拉撕家」分享愛犬的日常，而且經常都是狗狗拆家的劇情，有時是房間，有時是客廳，讓不少粉絲們看了直呼「超療癒」！

這段拆家的視頻在臉書上已突破3千個按讚數、200多次分享，數百人看完都在底下留言說，「老實說...站在人類的審美觀來看，蠻帥的...」、「我以為是鹿」、「好帥的造型喔！但房子搞成這樣會崩潰」、「很好看阿」、「房間變成這樣我會傻眼」、「可愛小毛驢」、「哈哈哈笑死」、「狗狗的眼神超殺的」、「這是什麼動物？？」

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