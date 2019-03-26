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猴界館長？他逛動物園被白面僧面猴大肌肌嚇壞　得知真實身分臉更歪

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（圖／翻攝自推特／@therealsaok）

▲就是這張照片，讓健身愛好者都自嘆不如。（圖／翻攝自推特／@therealsaok）

寵物小組／綜合報導

無論你在健身房有多努力，只要看到這隻猴子，立刻就會感到「肌不如猴」，一名芬蘭男子奧克薩寧（Santeri Oksanen）最近到首都赫爾辛基參觀動物園，意外發現猿猴區有一隻非常引人注目的猴子。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

在奧克薩寧拍下的照片中，這隻「白面僧面猴」全身都是肌肉，小小的一張臉埋在壯碩身材裡，表情十分霸氣，奧克薩寧十分震驚，將照片PO上推特「我無法相信猴子會有這麼巨大的肌肉，看起來就像是去參加健美比賽的選手一樣。相比之下，其他的猴子比較小，而且牠們看起來都有點害怕牠。」

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（圖／翻攝自推特／@therealsaok）

▲動物園事後解釋，牠不是壯，只是毛很蓬。

赫爾辛基動物園證實，這隻猴子名叫碧雅（Bea），是母的白面僧面猴，同時也是這群猴子當中的「大姐頭」，實際上牠被拍到的時候正在展示自己的皮毛、讓自己看起來比較大隻，並不是真的有那麼壯。

儘管如此，網友還是非常熱烈討論這張照片，「牠讓我想再回健身房用功了……」、「我覺得牠應該去跟袋鼠羅傑打一架。」白面僧面猴主要用臉部顏色來辨別公母，公猴臉部是白色的，而母猴則是棕色。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自推特／@therealsaok）

▲公的白面僧面猴的臉部是純白色的。（圖／翻攝自維基百科）

關鍵字： 赫爾辛基芬蘭白面僧面猴

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