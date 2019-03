猴界館長？他逛動物園被白面僧面猴大肌肌嚇壞　得知真實身分臉更歪

▲就是這張照片,讓健身愛好者都自嘆不如。(圖/翻攝自推特/@therealsaok)

寵物小組/綜合報導

無論你在健身房有多努力,只要看到這隻猴子,立刻就會感到「肌不如猴」,一名芬蘭男子奧克薩寧(Santeri Oksanen)最近到首都赫爾辛基參觀動物園,意外發現猿猴區有一隻非常引人注目的猴子。(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤)

在奧克薩寧拍下的照片中,這隻「白面僧面猴」全身都是肌肉,小小的一張臉埋在壯碩身材裡,表情十分霸氣,奧克薩寧十分震驚,將照片PO上推特「我無法相信猴子會有這麼巨大的肌肉,看起來就像是去參加健美比賽的選手一樣。相比之下,其他的猴子比較小,而且牠們看起來都有點害怕牠。」

▲動物園事後解釋,牠不是壯,只是毛很蓬。



赫爾辛基動物園證實,這隻猴子名叫碧雅(Bea),是母的白面僧面猴,同時也是這群猴子當中的「大姐頭」,實際上牠被拍到的時候正在展示自己的皮毛、讓自己看起來比較大隻,並不是真的有那麼壯。

儘管如此,網友還是非常熱烈討論這張照片,「牠讓我想再回健身房用功了……」、「我覺得牠應該去跟袋鼠羅傑打一架。」白面僧面猴主要用臉部顏色來辨別公母,公猴臉部是白色的,而母猴則是棕色。(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

▲公的白面僧面猴的臉部是純白色的。(圖/翻攝自維基百科)



This is Bea. She's in good shape but those are not her muscles. She’s showing off with her fur and fierce frown. Bea is the leader of a white-faced saki troop at Korkeasaari Zoo in Helsinki. #korkeasaari #helsinkizoo @nypost @FoxNews pic.twitter.com/yLYCnUl7kF