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黃師傅見它猛揮「近視詠春」　4千人笑翻：這也不容易...

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黃師傅猛揮近視拳法。（圖／有點毛毛的／飼主江阿嘎提供）

▲黃（金獵犬）師傅迫不及待和蟑螂玩具對決。（圖／有點毛毛的／飼主江阿嘎提供） 

記者吳鎮良／綜合報導

武打明星甄子丹在電影《葉問》裡豪氣十足放話：「我要打10個！」讓人印象深刻，沒想到最近連毛孩子都來致敬了。有隻可愛的黃金獵犬這天看到蟑螂玩具，就快速地朝它揮動前肢，專業的動作彷彿在揮打詠春拳一般，不過雖然阿金的姿勢和動作都滿分，卻連一下也沒碰到眼前的蟑螂，笑翻4千多名網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主江阿嘎25日在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段視頻並打趣說道，「姊不叫葉問，叫我黃金別問。只需要一隻蟑螂，就能重現失傳已久...犬界中的詠春拳。」畫面中，阿金一看到主人手上的蟑螂玩具，就乖乖地坐在地上，目光緊盯著，看起來相當期待與它對決。

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黃師傅猛揮近視拳法。（圖／有點毛毛的／飼主江阿嘎提供）

▲看我的！揮揮揮！！！（圖／有點毛毛的／飼主江阿嘎提供）

黃師傅猛揮近視拳法。（圖／有點毛毛的／飼主江阿嘎提供）

▲甚至甩頭狂吼......。（圖／有點毛毛的／飼主江阿嘎提供）

接著當主人把玩具放在地上後，阿金立刻有了明顯地動作；只見牠將身體壓低，臉上露出嚴肅的表情，前肢快速揮動著眼前的「敵人」。過程中，「黃師傅」還對著蟑螂又是吼叫又是甩頭，看起來像是要嚇走對方，不過眼看沒什麼效果，於是又繼續揮打詠春拳。

有趣的是，雖然金毛揮拳的架式十足，但仔細一看，牠不僅沒有打到蟑螂，反而連碰也沒碰到！讓人不禁懷疑這名黃師傅是不是近視啦？飼主江阿嘎表示，「這是在娃娃機裡夾到的，原本以為會被狗狗秒破壞掉，結果整個玩到不睡覺，我收起來牠還嗚嗚叫。」

黃師傅猛揮近視拳法。（圖／有點毛毛的／飼主江阿嘎提供）

▲師傅你碰也沒碰到啊！？（圖／有點毛毛的／飼主江阿嘎提供）

這段逗趣又可愛的影片貼出不到一日，就湧入4千多名網友按讚、分享，520人看完都紛紛留言笑說，「哈哈哈笑死我了！距離抓的真好，出那麼多拳沒有一拳打到」、「邊揮打嘴邊肉一直抖XDD」、「隔山打牛這是？」、「要完全沒打到也是不容易啊」、「哪裡買的？好想買」、「蟑螂：到底要不要踩我啊」、「太強了，容我喊你聲：師父！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 黃金獵犬阿金金毛葉問詠春

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