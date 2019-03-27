逗貓棒變自動的！傻眼藍貓極致疑惑臉　奴才笑翻：工讀生出來

▲2隻個性不同的貓咪們看到新玩具有不同的反應。（圖／翻攝自抖音APP用戶「60866689」）



寵物小組／綜合報導

這樣大的衝擊可能讓牠一時無法接受？抖音APP用戶「60866689」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有位飼主這天從網路上買了一個自動逗貓棒回家，想給家裡的愛貓們玩耍，結果白色的喵星人玩得很開心，不是另隻藍貓則是看傻了眼，上千名奴才們都被牠那「極致疑惑臉」逗得哈哈大笑！

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網友Ngar Chee Wan日前在臉書寵物社團「貓咪也瘋狂俱樂部」轉貼這段視頻並註解，「傻了眼的藍貓。」透過畫面中可以看到，飼主將新玩具拆封給2位喵星人玩耍，原本期待牠們可能會很喜歡這個新玩具，於是順便用錄影記錄下來，只是沒想到牠們的反應卻差超多！

▲後面的藍貓一臉超驚恐。（圖／翻攝自抖音APP用戶「60866689」）



過程中，白色的貓咪對眼前的玩具很感興趣，站在原地緊盯著是如何運作的，接著不到幾秒的時間，就開心的走上前玩耍，但另隻藍貓可就不同了，膽小的牠遠遠地站在一旁，眼睛睜得超大，看著眼前這陌生的東西，後來看到同伴走上去摸，更是露出驚訝的表情。

影片貼出不到一天的時間，就累積將近2千多個按讚數、分享，數百人看完都在底下留言笑說，「那個臉，根本是工讀生吧」、「哈哈哈後面那隻好好笑」、「感覺牠也想玩」、「哈哈我就想問一句，眼睛乾不乾」、「工讀生太入戲了吧」、「我去看飼主的抖音，結果牠眼睛真的長這樣」、「傻眼貓咪了」、「這是什麼魔術」。

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