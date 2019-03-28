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鋼牙汪啃訂婚戒伸掌求戴上　5千人見「新成品」笑噴：999純金！

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鋼牙汪啃訂婚戒，網見新成品笑噴！（圖／飼主Yi Jun Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲訂婚戒雖然遭到愛犬啃壞，但卻更加確定了金子的純度。（圖／飼主Yi Jun Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

若想測試手中的金戒指純度高不高，或許可以試試這招？台北市的飼主Yi Jun Lin‎日前回到家看到地板上全是愛犬歐寶的「戰績」，拿起掃把開始清潔時突然聽到金屬聲，仔細一看，發現原來是自己的訂婚戒指，知道自己闖禍的歐寶急著要握手求原諒，而馬麻也將戒指的殘破照分享到網路上求幫助，卻意外網友們熱烈討論！

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飼主Yi Jun Lin‎在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一組照片並說道，「真金不怕火，倒是很怕狗...妳行！把我的訂婚戒指咬成這樣！」畫面中可以看到，知道自己做錯事的歐寶開著飛機耳，一臉愧疚地伸出手想要求原諒，但這超有戲舉動卻被網友打趣地解讀成「媽，幫我戴上」。

鋼牙汪啃訂婚戒，網見新成品笑噴！（圖／飼主Yi Jun Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲10個月大的歐寶在家很會自嗨，到了戶外就變膽小。（圖／飼主Yi Jun Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

鋼牙汪啃訂婚戒，網見新成品笑噴！（圖／飼主Yi Jun Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲興趣是啃家裡的東西，連壁紙也會咬。（圖／飼主Yi Jun Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

馬麻表示，「這戒指我是放在浴室洗手台上，下班回到家清牠的戰績才發現，也很慶幸牠沒吞下去，是個很愛亂咬東西的屁妹，連牆壁也咬...。」不過歐寶每次闖了貨都超無感，因為如果牠被打屁屁反而會更開心，於是現在家人有點呈現半放棄的狀態，改用罵的。

目前10個月大的歐寶是隻米克斯小女生，個性非常膽小的牠不喜歡出門，只要一聽到家人說散步或是拿出牽繩，牠就會跑去躲起來。Yi Jun Lin說，「因緣際會下在去年9月領養到歐寶，小時候真的好乖，不過咬東西的頻率是隨著年齡增長而越來越頻繁。雖然牠不愛出門，但還是得帶牠出去走走，愛媽說牠要社會化訓練，目前還在努力訓練中哈哈！」

鋼牙汪啃訂婚戒，網見新成品笑噴！（圖／飼主Yi Jun Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲歐妹跟兄弟姊妹當時被通報後，愛媽去帶回來，過程中都沒接觸人，所以比較怕人不怕狗。（圖／飼主Yi Jun Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

鋼牙汪啃訂婚戒，網見新成品笑噴！（圖／飼主Yi Jun Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲馬麻笑說，「不是牠們需要我，而是我需要牠們，所以只能做狗奴才了～」（圖／飼主Yi Jun Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

金戒指被啃爛的那晚，Yi Jun Lin‎拍下照片無奈的詢問網友，「這是不是只能熔了重做？」不到一日就累積將近5千個按讚數，許多人都留言說，「這個看起來應該當初就是沒有做死的，拿去金子店，請他們幫你扳圓就好」、「只能盡量敲圓了」、「可以找師傅熔掉重做唷」、「真金很軟，鐵錐敲一敲就回來了」。

也有不少人打趣地笑說，「牠是珠寶鑒定師，幫你看真的還假的」、「歐寶要戴啦」、「這娃是吸金貨呀...」、「希望媽媽換鑽戒唷」、「最新流行的款式」、「這麼軟，999純金喔！」、「留著做紀念，全世界獨一無二的戒指」、「沒有吞下去是最後的溫柔」、「現在知道這金子是真的」、「只融牠口 不融牠手」、「狗狗表示：這size剛好適合我」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 金戒指有點毛毛的米克斯鋼牙汪

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