看炮仔聲激動拍沙發！下秒驚覺有「眼神怒青」　她PO照求解網笑翻

▲汪：老娘睡覺妳吵什麼吵！（圖／臉書粉專肥臀威家族提供）



記者吳鎮良／採訪報導

有時看得太入戲，難免會做出一些情緒化的舉動。台北市的飼主鄧雅卉這晚在客廳看三立連續劇《炮仔聲》時，演員精湛的演技讓她看到有點走心，突然激動地拍了沙發一下，結果幾秒後她發覺身旁有對眼神一直在看，轉過頭拍下照片後PO到臉書上向網友們求解。

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鄧雅卉在臉書寵物社團分享這段影片並說道，「可以幫我看一下我家狗是在瞪我嗎？」畫面中可以看到，米克斯葳葳因為被馬麻的掌力震醒，心情似乎有些不悅；只見牠坐在沙發最邊緣處斜眼怒瞪，看到主人不來道歉還繼續錄影，內心的憤怒全表露在臉上。

▲▼葳葳個性就跟小公主一樣，非常喜歡家人抱牠。（圖／臉書粉專肥臀威家族提供）

馬麻表示，「昨天我在客廳看三立炮仔聲，葳葳在沙發趴著，我沒特別注意牠睡著，剛好最近炮仔聲的片段都讓觀眾多少走心嘛，我自然反應就手拍了沙發一下，結果不小心嚇到葳葳。我原本是跟葳葳對看，看了好幾秒後來覺得牠好像在瞪我，所以才會錄下來求解，我是不是被瞪啦？」

其實影片中葳葳「青」人已經是第2次的片段，第一次牠被震醒時瞪了大約2分鐘，後來聽到馬麻說「沒事沒事」，牠才繼續趴著；沒想到才隔一個廣告過後，又被震了一下，氣得牠這次瞪更久，後來「青」完之後決定離開沙發，帶著怒氣走回自己的狗窩裡睡覺。

▲▼葳葳有位汪哥哥威力，兄妹倆從小感情就很好。（圖／臉書粉專肥臀威家族提供）

影片貼出後吸引將近700多名網友按讚，社團裡的狗友們看完都紛紛笑說，「看得出牠賭爛你很久了XDD」、「在“青妳”沒錯！」、「哈哈哈牠覺得你很煩」、「眼神中充滿了殺氣」、「絕對是瞪你沒錯」、「趕快道歉啊！」、「這就是你的不對了 」、「汪：三更半夜吵什吵」、「牠不爽到極點，你挫賽了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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