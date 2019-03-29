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奶油小貓窩帥爸懷裡當寶寶　見對方低頭想吸「伸手說不」

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奶油貓見爸低頭想吸「伸手說不」。（圖／翻攝自Instagram用戶「myuuuuchan_1116」）

▲奶油貓在帥爸懷裡躺到腳掌開花，但是看到對方頭一低，就立刻舉手擋住。（圖／翻攝自Instagram用戶「myuuuuchan_1116」）

寵物小組／綜合報導

許多家中有養貓的奴才們經常上傳「吸貓」的影片，網路上甚至颳起一陣「吸貓」風潮，不過也不是每隻貓咪肯乖乖配合。日本有隻奶油色的貓咪這天被帥爸抱在懷裡，突然牠發現主人的頭越來越低，似乎是想吸，此時牠立刻舉手擋住，超級人性化的舉動讓網友忍不住直呼，「超可愛」。

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Instagram用戶「myuuuuchan_1116」上月PO出這段視頻並註解，「即使被打了2拳，我還是忍不住愛貓。」畫面中，抱著貓咪的帥氣爸拔一直試圖將鼻子湊近懷中的貓咪，但只要貓咪發現對方的臉即將靠近，就會抬起「左手」擋住，最後甚至往這名男子的臉打了一巴掌。

過了幾天後，男主人仍不死心地想再次嘗試要把臉埋進懷中的貓咪身上，沒想到還是被貓咪「抬手」阻擋。最後儘管好不容易得逞，但外型可愛的奶油小貓也不是省油的燈，直接朝著對方的臉上狠狠地揮了一巴掌，看起來相當大力。

這段影片最近被臉書粉專「9gag」轉貼分享，目前已累積將近4百萬次的觀看次數，許多人看完都留言笑說，「哈哈哈好可愛」、「喵：你洗澡了嗎？」、「主子今天沒那心情」、「不看動作、只看臉的話，會以為這隻貓咪很溫和」，甚至還有網友鼓勵不斷嘗試「吸貓」的男主人要堅持下去，繼續跟貓咪對抗。

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關鍵字： 貓咪吸貓日本奶油小貓

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