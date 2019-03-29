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哈士奇剛洗完澡四肢全黑...鏟屎官崩潰吶喊　牠燦笑跳游泥巴河

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鏟屎官崩潰吶喊，牠燦笑游泥巴河。（圖／翻攝自抖音APP用戶「700210457」）

▲剛洗完澡的哈士奇跑到空地玩泥巴。（圖／翻攝自抖音APP用戶「700210457」）

寵物小組／綜合報導

看到以下這模樣也難怪許多養哈士奇的飼主會說，跟牠們說話要說反話。抖音APP用戶「700210457」有段影片最近在網上瘋傳，內容是有名大陸飼主這天才幫愛犬做完美容，結果狗狗居然跑到空地去玩泥巴，聽到主人大喊後，牠居然還滿臉燦笑地跳進河裡游泳，全身髒兮兮的模樣讓飼主看了好崩潰！

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俞姓網友24日在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「剛洗完澡的二哈。」畫面中，玩到四肢變成灰黑色的哈士奇站在原地歪頭看著主人，透過牠滿臉燦笑的模樣可以得知，狗狗玩得很開心，只是當牠聽到主人將聲音壓低的說「回來」時，彷彿弄懂了一些事情......。

鏟屎官崩潰吶喊，牠燦笑游泥巴河。（圖／翻攝自抖音APP用戶「700210457」）

▲聽到主人說「回來」，下秒牠轉過頭朝著泥巴河的方向邁進。（圖／翻攝自抖音APP用戶「700210457」）

哈士奇聽到主人說「回來」的指令，下秒並沒有真的回到主人身邊，而是轉過頭朝著泥巴河的方向緩緩邁進，接著走到裡面開始游泳；只見牠將全身浸泡在土黃色的河水裡面，臉上的笑容依舊掛著，當聽到主人崩潰的大喊「回來」，牠更是在河中央跳來跳去，看起來玩得不亦樂乎！

這段逗趣又好笑的影片不到一周就累積上千個按讚數，網友們看完都說，「不氣屎主人哪叫二哈」、「我聽見主人崩潰的聲音」、「血統純正，有夠純」、「可憐的主人哈哈」、「主人的聲音，好崩潰好療癒喔！」、「這是在教主人，什麼叫洗澡...」、「經驗告訴你，下去等於放棄叫他回來，你只能等」、「你過來我保證不打死你」。

鏟屎官崩潰吶喊，牠燦笑游泥巴河。（圖／翻攝自抖音APP用戶「700210457」）

▲汪：呵呵主人來追我呀～（圖／翻攝自抖音APP用戶「700210457」）

另外，也有感同身受的網友們表示，「這...我可以完全體會到那崩潰的邊緣～我們家還一次2隻，一洗完澡曬乾後馬上去提防玩，回來全身都是人家做豆漿後剩下的渣渣（老人家拿去倒的），重點是那渣渣已經發酵了...臭爆了！」

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關鍵字： 哈士奇抖音二哈洗澡泥巴河

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