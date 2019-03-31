打翻垃圾桶、亂撒N泡尿...調皮2寶拒絕反省　驕傲仰角超囂張

▲2兄弟做錯事情不認錯，臉上掛著得意又驕傲的表情。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「米米 米可說吠話」提供）



寵物小組／綜合報導

別以為毛孩子看起來萌萌的就好像沒有個性，其實牠們有些脾氣甚至比人類還倔強呢！住在嘉義的米克斯汪米米、米可外型超Q，在臉書擁有將上千名粉絲追蹤。最近牠們兄弟倆因為在家搗蛋被馬麻教訓，結果牠們不但沒有在反省，反而露出一臉驕傲的表情，讓馬麻看得實在是哭笑不得。

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飼主米媽日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一張照片，並以2位毛孩的口吻說道，「我們今天打翻了垃圾桶

、毀了2包衛生紙，亂撒了N泡尿，但......我們沒有要反省。」照片中，米米和米可坐在沙發上聽著主人訓話，只是從牠們的表情上來看，似乎看不出來有在反省。

▲米米和米可感情不錯，經常玩在一起。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「米米 米可說吠話」提供）



▲米米想去好市多的表情。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「米米 米可說吠話」提供）



只見米米和米可不約而同地都微微仰起下巴，眼睛張得大大、嘴巴閉緊的模樣彷彿像是2名打死不認錯的小屁孩。網友們看完都留言笑說，「驕傲的哩！」、「我翻垃圾我驕傲」、「我覺得我家的，也不是很真心的反省」、「那個嘴臉...」、「是衛生紙跟垃圾桶的錯啊，我為什麼要反省？」、「囂張中的可愛」、「那麼可愛只好原諒」、「2隻一樣的嘴臉，只能用抱緊處理了」、「好有成就感的狗表情」。

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▲米米之前偷完餅乾秒睡，結果被媽發現沒收。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「米米 米可說吠話」提供）



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