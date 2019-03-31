ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

打翻垃圾桶、亂撒N泡尿...調皮2寶拒絕反省　驕傲仰角超囂張

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

調皮2寶拒反省，驕傲仰角超囂張！（圖／有點毛毛的／臉書粉專「米米 米可說吠話」授權提供）

▲2兄弟做錯事情不認錯，臉上掛著得意又驕傲的表情。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「米米 米可說吠話」提供）

寵物小組／綜合報導

別以為毛孩子看起來萌萌的就好像沒有個性，其實牠們有些脾氣甚至比人類還倔強呢！住在嘉義的米克斯汪米米、米可外型超Q，在臉書擁有將上千名粉絲追蹤。最近牠們兄弟倆因為在家搗蛋被馬麻教訓，結果牠們不但沒有在反省，反而露出一臉驕傲的表情，讓馬麻看得實在是哭笑不得。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

飼主米媽日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一張照片，並以2位毛孩的口吻說道，「我們今天打翻了垃圾桶
、毀了2包衛生紙，亂撒了N泡尿，但......我們沒有要反省。」照片中，米米和米可坐在沙發上聽著主人訓話，只是從牠們的表情上來看，似乎看不出來有在反省。

▲西施貴賓「米米」偷完餅乾秒睡，結果被媽沒收。（圖／臉書粉專「米米 米可說吠話」提供）

▲米米和米可感情不錯，經常玩在一起。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「米米 米可說吠話」提供）

西施貴賓想去好事多，無辜眼求情。（圖／臉書粉專「米米 米可說吠話」授權提供）

▲米米想去好市多的表情。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「米米 米可說吠話」提供）

只見米米和米可不約而同地都微微仰起下巴，眼睛張得大大、嘴巴閉緊的模樣彷彿像是2名打死不認錯的小屁孩。網友們看完都留言笑說，「驕傲的哩！」、「我翻垃圾我驕傲」、「我覺得我家的，也不是很真心的反省」、「那個嘴臉...」、「是衛生紙跟垃圾桶的錯啊，我為什麼要反省？」、「囂張中的可愛」、「那麼可愛只好原諒」、「2隻一樣的嘴臉，只能用抱緊處理了」、「好有成就感的狗表情」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲睡午覺起來被掉包？西施貴賓翻肚＋白眼　媽嚇到：差點閃尿（圖／臉書粉專「米米 米可說吠話」授權提供）

▲米米之前偷完餅乾秒睡，結果被媽發現沒收。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「米米 米可說吠話」提供）

相關圖文報導：

想去好市多...西施貴賓無辜眼求情　媽崩潰：要怎麼解釋啦！

睡午覺起來被掉包？西施貴賓翻肚＋白眼　媽嚇到：差點閃尿

更多精采影音：

關鍵字： 西施貴賓有點毛毛的狗狗汪星人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這..

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命..

「狗界女優」蜜大腿開開躺床上　誘惑回眸...網笑：..

磁磚亮亮的…雙腳狂嚕地板　家政柴：怎麼擦不乾淨？

萌柴「籠裡掙扎」看得見卻吃不到　媽看傻眼：蠢柴啊！..

徐文良半路被黑白浪汪攔截認爸　同個轉角處救援5隻：..

汪吃不到玩具裡肉乾找現成救兵 阿嬤幫喬角度 網讚..

胖鯊魚叼著「一條腿」海灘狂奔　網友嚇傻一秒爆笑

打翻垃圾桶、亂撒N泡尿...調皮2寶拒絕反省　驕傲..

調皮歐告「第1次捐血」乖坐不吵鬧：我在做有意義的事

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」　奴才崩潰：這是一天..

全家福9連拍！阿金「算時間」往前衝　大頭擋住所有人

汪鼾聲超大！　爸半夜聽「機關槍掃射」驚醒以為在戰場

李玟現身台北動物園！捲起衣袖為非洲象「鏟屎」　她笑..

苦命喵推推招式成「瘦身神器」　肚腩女主怒喊：使點勁..

老闆任性留紙條「有問題問貓」　回來一堆人在跟妮妮講..

直擊松鼠挖到吐司大寶藏…樂歪到狂喜升天　用尾巴跳探..

台東比特犬沒繫狗鍊　女子路過遭咬傷大腿

女兒額頭爆血掛急診！綠島醫生「現在休息時間」趕人：..

楊潔篪：將有40位國家領導及代表參與4月「一帶一路..

歐陽娜娜為搶「小飛象包」甘願變瘋婆　一頭亂髮粉絲仍..

新北門牌惹民怨急喊卡　侯友宜：虛心接受

《101》南太鉉弟吃旋轉零食！　「餅乾插進鼻孔3秒..

獨角獸波辛基斯遭控性侵　涉案竟是比賽重傷後數小時

魏應充PO文邀網友到康師傅故鄉踏青　頂新斥資60億..

她小學3年級代母職　幫2歲弟餵奶換尿布洗澡...耶..

2020「韓郭配」絕非空穴來風　謝龍介：郭台銘是跨..

寵物動物熱門新聞

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

狐狸叼兔慘遭搶劫　上演史詩級激..

拉拉凝視架上肉肉轉頭燦笑：幫我..

神秘自殺橋殺死600狗　專家：..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

志銘狸貓曝「阿瑪不是橘貓！」

兩隻貓沒結紮　指數型失控變12..

浪幼疑遭車撞「縮角落發抖哭泣」

聽說柴柴不親人？　她PO照網笑..

松鼠挖到吐司寶藏　樂歪到狂喜升..

白貓偷吃！　想狡辯卻噴3顆乾乾

教猴子怎麼用錢　秒懂後學會賣淫

讀者迴響

熱門新聞

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

狐狸叼兔慘遭搶劫　上演史詩級激..

拉拉凝視架上肉肉轉頭燦笑：幫我..

神秘自殺橋殺死600狗　專家：..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

志銘狸貓曝「阿瑪不是橘貓！」

兩隻貓沒結紮　指數型失控變12..

浪幼疑遭車撞「縮角落發抖哭泣」

聽說柴柴不親人？　她PO照網笑..

松鼠挖到吐司寶藏　樂歪到狂喜升..

白貓偷吃！　想狡辯卻噴3顆乾乾

教猴子怎麼用錢　秒懂後學會賣淫

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！生..

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這麼注重隱私

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面