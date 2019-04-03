牠運動了嗎？毛孩結紮代謝慢易肥胖　幾招教你「好玩又顧健康」

▲汪星人：我能跳過嗎？（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，下同）



寵物小組／綜合報導

你今天和毛寶貝一起運動了嗎?為了動物之家的毛寶貝，新北市動保處購置寵物專用訓練運動器材，希望能讓每個動物之家的毛寶貝利用遊戲柱、跳圈、接球板等器材做運動，藉由運動器材的趣味性與人產生良好互動、培養親人個性，增加認養機會，更能訓練服從與穩定度聽從指令。

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新北市公立動物之家都有規劃毛寶貝的散步運動的空間或運動場，工作人員及志工會利用時間陪伴毛寶貝帶他們走出戶外。中和動物之家志工吳美依表示，來動物之家會花時間陪毛寶貝散散步，有了這批訓練器材輔助後真的比較好玩、有趣多了，可以和牠們一起玩訓練柱、跳圈跟接球板等，從牽著慢走進步到走花式或跑步繞訓練柱，最後還可玩跳圈，雖然有時會卡住，但當過關時彼此都覺得很開心。這些活動都需要有足夠的信任度，動物才願意聽從指令完成訓練項目，雖然每次人狗都累翻了，但充滿成就感，還是會想持續陪伴牠們玩訓練遊戲。

▲志工帶著毛小孩玩遊樂器材，適度讓牠們釋放壓力、平穩情緒，保持心情愉悅。



不管是在動物之家或是家中的寵物都需要適當的運動，尤其結紮後代謝變慢更容易產生肥胖。缺乏運動最明顯會體重過重、影響健康，還可能會有亂叫、挖洞、啃咬等破壞行為，適當的運動能讓毛寶貝釋放壓力、平穩情緒、保持健康。首先耐心安撫穩定彼此情緒，利用遊戲方式轉化成訓練，在家中可利用毛巾打結玩拔河，或用球、玩具玩你丟我揀的簡易遊戲，透過同樂的活動增加彼此感情與信任關係，寵物問題行為能有效改善，提升生活品質及幸福感。

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▲跳圈圈練習！



動保處表示，新北市動物之家工作人員及志工朋友都熱愛動物，願意投入自己的時間陪伴收容動物，利用運動器材配合簡易且專業的訓練，建立與毛寶貝之間互動、互信，加強園區內毛寶貝社會化，希望培養成為伴侶動物，共同為毛寶貝努力，增加找到幸福的機會。

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▲汪星人：主人～記得要讓我多運動喔！

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