心愛娃娃被輪胎輾扁！兇手還肇逃　歐告默默守護：誰來救救它

▲巴斯特：麻麻...可以救救牠嗎？（圖／網友Phoebe Chen‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

來人啊～快點救救它，不然歐告快要哭出來了！住在新竹的米克斯巴斯特（Buster）每次出門散步，必定帶上一隻「新歡娃娃」。這天牠跟爸爸媽媽出門後，回來不知道為什麼一直待在車庫，這下才發現...發生「娃娃命案」啦！

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照片中，爸爸的車子輪胎正輾著一隻鹿娃娃，整個被壓得死死的。只見巴斯難過地守候在旁，用好無辜、好可憐的眼神看向媽咪，好像在哀悼「娃娃死掉了...有人能救救它嗎？」

▲看來...已經斷氣許久。



媽媽笑說，「巴巴回來後死不上樓，我一開始也沒發現，只想說牠為什麼不上來，到車庫一看...就看著巴巴坐在兔兔旁邊XD。」；同時也提到，巴斯特每次帶新歡出去，總是會弄丟，因此規定牠把玩具留在車庫，沒想到爸爸回來倒車沒注意，還肇事逃逸！

可愛的照片被媽媽分享在寵物社團，網友看完紛紛留言，「有報警嗎？記得拿事故三聯單喔」、「看來...已經斷氣很久了」、「我的玩具已經上天」、「麻麻...誰殺了我的玩具」、「心碎了啦」、「有人幫忙叫救護車嗎XD」、「這表情太可愛了啦」。

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