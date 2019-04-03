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哪裡饋頭都難不倒！　神犬拉拉見「不可能任務」轉身逃竄

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神犬拉拉見「不可能任務」轉身逃。（圖／翻攝自抖音APP用戶seven3889）

▲大陸有隻拉拉很會饋頭。（圖／翻攝自抖音APP用戶seven3889） 

寵物小組／綜合報導

「我說主子你別跟我開玩笑了！」抖音APP用戶seven3889有段影片最近在網路上流傳，內容大陸是有隻聰明的拉布拉多犬不論看到主人比出什麼手勢，牠都可以一秒饋頭上去。這天主人給了愛犬一個新挑戰試試，沒想狗狗一看到想都沒想，趕緊轉身逃竄。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書粉專「萌星人入侵記」上周轉貼這段視頻，並以狗狗的口吻說道，「你當我是真傻嗎？」畫面中可以看到，牠連續成功了3種不同的饋頭招式後，臉上露出得意的笑容，但是當牠看到下個要饋頭的不是手指，而是一把大菜刀，嚇得牠轉身趕緊開門，逃到外頭去躲起來。

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神犬拉拉見「不可能任務」轉身逃。（圖／翻攝自抖音APP用戶seven3889）

▲主人擺出任何手勢都難不倒牠。（圖／翻攝自抖音APP用戶seven3889）

神犬拉拉見「不可能任務」轉身逃。（圖／翻攝自抖音APP用戶seven3889）

▲看到菜刀就嚇跑啦！（圖／翻攝自抖音APP用戶seven3889）

這段影片也被網友們分享到各個寵物社團，目前已累積上萬次的觀看次數，許多人看完都在底下留言說，「哈哈哈反應好快」、「看到菜刀不跑才怪」、「原本的笑臉立刻垮下來了...」、「主人很壞，怎麼這樣嚇狗啦」、「要是頭真的放上去就完了」；不過，也有網友表示飼主不該這樣嚇毛孩，擔心會對牠們日後產生陰影。

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關鍵字： 拉拉抖音中國大陸饋頭

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