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想吃辦不到！阿金低頭聞香流口水　汪汪眼求阿母「說出口」

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好想吃飯！阿金淚眼求阿母說出口。（圖／翻攝自抖音APP用戶「zcl19931111」）

▲阿金看著眼前的飯碗好想吃阿～！（圖／翻攝自抖音APP用戶「zcl19931111」）

寵物小組／綜合報導

有些狗狗只要學會了聽指令的習慣，牠便一輩子都會牢記。抖音APP用戶「zcl19931111」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有位飼主這天在愛犬面前放了碗飯後，就去一旁忙家事，但是狗狗卻只能用聞的，看得到吃不到，背後的原因讓網友們看了直呼，「太乖了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書寵物粉專「暖暖的阿金」日前轉貼這段視頻並註解，「鏟屎的，是不是忘記說什麼了？不敢開動阿！」畫面中，黃金獵犬看著眼前的飯碗，卻遲遲沒有開吃，只是低頭仔細聞著，因為牠從小被訓練一定要聽到「開動」才能吃飯，以至於影片中的牠始終不敢開動。

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好想吃飯！阿金淚眼求阿母說出口。（圖／翻攝自抖音APP用戶「zcl19931111」）

▲阿金坐在原地慢慢等。（圖／翻攝自抖音APP用戶「zcl19931111」）

好想吃飯！阿金淚眼求阿母說出口。（圖／翻攝自抖音APP用戶「zcl19931111」）

▲汪：阿母怎麼還不快說阿～（圖／翻攝自抖音APP用戶「zcl19931111」）

過程中可見，阿金坐在原地盯著飯飯流口水，皺著眉頭一臉傻笑；大約10秒過後，牠實在忍不住飢餓了，但依舊不敢開口，無奈只好轉過頭去淚眼汪汪的望著女主人，希望她能夠回過頭來說出「開動」這2個字。

這段逗趣的影片也被網友分享到寵物社團「黃金獵犬俱樂部」，不到一日就突破1萬次的觀看次數，許多人看完都在底下紛紛留言笑說，「哈哈沒說開動啦！」、「可憐的阿金一直在等」、「等到望穿秋水...」、「汪：這是可以吃了沒呀」、「別人家的狗總是不會讓我失望」、「我家這隻不僅不會等，吃飽還會去偷吃」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 黃金獵犬金毛阿金抖音

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