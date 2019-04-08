二哈行為正常發揮！「瞄一眼轉頭溜走」X3　網見牠本名全懂了

▲哈士奇的四次元邏輯讓許多人不解。（圖／翻攝自抖音APP用戶「922163631」）

寵物小組／綜合報導

「我說這位大哥你到底想幹嘛阿～」抖音APP用戶「922163631」有段影片最近在網路上流傳，內容是有隻古靈精怪的哈士奇讓人摸不著頭緒，一下探出頭來，一下轉身拔腿逃跑，讓所有人都看傻了眼！不過當網友們看到這支二哈的抖音名稱時，彷彿懂了些什麼......。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

畫面中可以看到，哈士奇威風凜凜地將頭探出門口，一對犀利的眼神緊盯著門外的主人，不過下秒隨即轉身落跑；只見牠不到3秒內右臉臉盈盈地走出來，結果又上演同樣的戲碼，轉身拔腿逃跑。正當網友們看得一頭霧水時，突然看到了這位飼主給愛犬開的抖音用戶名，叫做「你怕是個傻子吧」，彷彿一切都合理化了。

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▲汪：呵呵呵～來追我阿～（圖／翻攝自抖音APP用戶「922163631」）



這段影片貼出不到一周，就突破2千多次的觀看次數，另外也被網友轉貼到寵物社團「哈士奇俱樂部」，數百人看完都在底下紛紛留言笑說，「哈哈哈快被哈士奇的反應笑死」、「二哈無誤」、「這隻哈士奇很純」、「能養哈士奇的人心臟都要夠大顆」、「到底在幹嘛啦哈哈」、「看得我都累了牠還不累嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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