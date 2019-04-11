善心郵差送信順便請汪吃零食　第一次收到牠回信…卻也是最後一次

▲這天送信時，卻收到狗主人的回信。（圖／翻攝自Facebook／Fernando Barboza）

寵物小組／綜合報導

大部分的狗狗每天只能面對主人，所以每當牠們遇到其他固定出現的角色時，很容易就喜歡上對方。美國有一位郵差每天都會固定請遇到的狗狗吃零食，但卻在某一天收到噩耗，讓他傷心不已。

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這個郵差名叫Fernando Barboza，負責派送美國德州的這個街區，他非常喜歡狗狗，所以每次送信時都會沿路請遇到的狗狗吃零食，就在今年的愚人節，他終於收到其中一隻狗狗的回信，卻寧願相信這個消息是騙人的。他發現，這戶養了狗狗Gretchen的人家信箱裡放了一袋零食，還附了一封信。

▲郵差每天送信順便請吃零食，因此和轄區內的狗狗培養出特殊情感。



仔細一看，原來是狗主人在信裡寫著「Gretchen昨天去世了，牠請我問問你，能不能幫忙把牠吃不完的零食，再送給其他的狗狗。牠真的非常期待你的到來，總是在門口等你，和你請他吃的零食，謝謝你。」

之後Fernando呆站在門口難掩傷心，但隨即決定未來要遵守Gretchen的託付，只要是送信時遇到其他狗狗，他都會在請吃飯時，告訴牠們那是Gretchen要送大家吃的，信守承諾，把Gretchen和牠主人的愛轉傳出去。

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