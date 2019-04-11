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狗裝袋就能上地鐵！他用麻布剪4個洞扛大白汪　遭怒拒絕

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寵物小組／綜合報導

在紐約只要有「袋子裝著」就能帶狗上地鐵，但最近一名男子扛著一隻長毛大白狗想上車，卻直接遭到拒絕，列車長從車窗探頭和這名旅客爭執，堅決表示「那根本不是袋子」！

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紐約地鐵上只要有袋子就能帶狗狗上車，因此經常會在社群媒體上看到飼主想盡辦法，將大狗狗「裝袋」的搞笑情形，不過這次這名男子卻吃了閉門羹。推特帳號@WillSCourtney分享，他在地鐵站看到一名男子用麻布袋剪洞，硬是把狗狗背在身上搭地鐵，卻被列車長以「那不是袋子」為由強硬拒絕，雙方發生爭執，列車就這麼直接開走。

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@WillSCourtney說，他後來詢問了飼主，飼主說已經這樣帶狗好幾次，從來沒有被拒絕過。影片中能看到，飼主使用的「容器」其實就是剪了4個洞的麻布袋，讓狗狗的腳能夠穿過，好讓人提起揹在肩膀上。

這段影片7日上傳，至今已經有125萬次觀看，有些人認為應該讓狗狗上車，「大家都知道用Ikea袋子帶大狗上地鐵，這已經是個不成文的規定了，我看不出來這有什麼不一樣。」、「狗狗比很多人乾淨多了！」、「牠看起來很乖啊，為什麼不讓牠上車？」也有人幫列車長護航，認為拒絕是正確的決定，畢竟不是所有人都能接受狗，而且狗的四肢和頭部露出可能帶來困擾，「畢竟你真的不能說那是個袋子」。

關鍵字： 紐約地鐵地鐵狗

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