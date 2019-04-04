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旅途中遇瘦弱病黃狗！　他開1100英里衝回收容所領養

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旅途中遇到受傷汪，他開1100英里回程載回家。（圖／翻攝自Gofundme）

▲狗狗當時消瘦地坐在雪地上。（圖／翻攝自Gofundme）

寵物小組／綜合報導

住在美國緬因州的馬修(Matthew Glatz)在長途旅程中遇到一隻小黃狗，他把狗狗送到收容所安置，但剩下的旅途中總是放心不下，接到收容所打來狗狗開放送養的電話，他馬上結束旅程開車1100英里，趕來把狗狗領養回家。

馬修熱愛滑雪，他從緬因中開車出發，一路到科羅拉多州、猶他州和懷俄明洲，一邊旅行一邊滑雪，順道拜訪親友，然而他在科羅拉多州北部的一條登山道路上，發現一隻瘦巴巴又飽受驚嚇的黃狗。

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旅途中遇到受傷汪，他開1100英里回程載回家。（圖／翻攝自Gofundme）

▲爸爸開車來帶你回家囉！（圖／翻攝自Gofundme）

馬修擔心狗狗的安危，將狗狗帶到州立大學的附設獸醫院，而獸醫做了治療後，將狗狗送到人到收容所。獸醫提到，這隻狗狗臉上有未痊癒的傷口，裡頭有豪豬的刺，除此之外還感染了心絲蟲，需要至少1個月的療程。

這隻狗狗後來被取名雅美莉亞(Amelia)，康復後總算能找永遠的家人，收容中心打電話給馬修，馬修得知後馬上結束旅程，從加州開車1100英里，到科羅拉多州拉芙蘭和這隻有緣汪團圓。

雅美莉亞的心絲蟲治療還得繼續，不過牠現在和新主人馬修一起踏上旅程，一路開車經過德州和路易斯安那州，最後回到緬因州溫暖的家。

▼返家之旅正式開始。（圖／翻攝自Gofundme）

旅途中遇到受傷汪，他開1100英里回程載回家。（圖／翻攝自Gofundme）

關鍵字： 收容所領養

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