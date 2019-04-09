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影／「松露狗」戴嘴套眼泛淚光　網瘋傳「受虐照」真相反轉

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寵物小組／綜合報導

白色捲毛狗狗戴著嘴套找松露，水汪汪的眼神令人心生不忍，近來這張「虐狗照」不斷在網路上轉發，事實上狗狗並沒有受虐，反而找松露是牠最愛的休閒活動，嘴套是為了保護牠的安全。

松露狗。（圖／翻攝自Susi Scarpari臉書）

▲松露狗的照片在網路不斷轉發。（圖／翻攝自Susi Scarpari臉書）

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近來網路上不斷轉發圖片，狗狗帶著金屬嘴套，大眼睛楚楚可憐，而主人的手上拿著一顆松露，轉發的文字中提到這是「松露狗」，牠們平常住在狹小無法走動的空間裡，唯一的活動是被迫尋找松露，被利用完又得回去「坐牢」，而嘴套是為了防止牠們偷吃松露。許多網友看了心生不忍，紛紛轉發並且號召「拒吃松露」。

事實上這隻狗狗並沒有受虐，牠的主人叫做Francesco Palmiero，而這隻汪汪熱愛找松露。根據《tipresentoilcane》介紹，松露狗就和緝毒犬的意思很像，Francesco Palmiero經常帶著2隻狗狗到山林裡找松露，對狗狗們來說，到山林中盡情嗅聞、挖土，實在是超紓壓的享受。

至於為什麼狗狗需要戴嘴套，那是因為有些農民噴灑農藥防老鼠、蝸牛、狐狸等等，嘴套是避免狗狗誤食中毒。雖然嘴套的造型看起來冰冷，其實經過正向的訓練，戴嘴套對狗狗來說也可以沒有壓力，就像上牽繩一樣，並非束縛而是保護。

不過也有網友說，自己曾親眼看過「松露狗」被當成工具，生活並沒有像照片中的小白狗愉快，希望即使是「工作犬」也能被善待。

關鍵字： 松露狗

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