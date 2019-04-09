吉娃娃狂盯水晶球變「占卜汪」　奴才曝「暖心原因」

寵物小組／綜合報導

國外一名飼主買了一顆水晶球，卻發現自家吉娃娃Baja每天都盯著看，還不時伸腳觸碰，看起來就像「透視未來」一般，主人覺得非常奇怪，觀察了好幾天，才發現有趣的原因。

這名飼主買了一個水晶球放在家裡當裝飾品，放在窗前的精裝書《一千零一夜》上頭，隔天卻看到Baja在水晶球旁邊直盯著看，還伸出腳觸碰。她疑惑地在Baja的位置「揣摩」好幾次，才發現水晶球能映照出路上人車來往的情形，終於解開這個謎團。

主人把這個故事分享在社群媒體Reddit，馬上得到廣大迴響，不少網友說，「他可能真的會預測未來喔！」、「你可能養到一隻占卜狗」。主人提到，其實Baja是一隻很顧家的狗，門外有任何動靜他都會吠叫，「因為牠整天汪汪叫吵到鄰居，所以我們把窗簾拉起來，沒想到Baja還是藉著水晶球窺探屋外的情況，繼續當盡責的守衛。」