亞洲最大動物醫療中心開幕　用「2隻烤豬」慶祝被罵翻

▲官方臉書PO出開幕慶祝照，惹議後已刪圖。（圖／翻攝自City University of Hong Kong臉書）



寵物小組／綜合報導

香港城市大學動物醫療中心日前開幕，號稱是亞洲最具規模之一的動物醫療機構，不過官方臉書卻PO出「烤豬慶開幕」的照片，讓網友覺得諷刺，紛紛留言「動物醫院開幕，先殺兩隻動物！」、「完全是食物跟寵物的區別呢！」引起譁然後，官方已將爭議照撤下。

香港城市大學城大動物醫療中心3月29日開幕，並在3日正式運作，根據官方臉書介紹，該中心將為城大賽馬會動物醫學及生命科學院的專家提供案例，並且提供學生實習的機會。該中心設有全香港第一個動物深切治療部、心臟專科中心，並提供24小時的急診服務，除此之外還細分外科、麻醉科、神經內科、皮膚科、心臟科、眼科、內科等，未來還將增設腫瘤科，完全比照人類醫院等級。

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有如此完善的動物醫療場所固然是好事，不過香港城市大學的「喜訊」照片中，第一張就是2隻烤豬躺在桌上的照片，與會人員拿菜刀「切豬」看鏡頭留下開幕紀念，一旁的人鼓掌慶賀。雖然這是一個值得慶祝的場面，但是「烤豬」和「動物醫學中心」的反差還是帶給網友不小震撼。

許多網友說，「真諷刺，難道檯上這兩隻不是動物？」、「動物醫院用烤豬來開幕？」、「真的是公關災難」、「看來是寵物和食物的差別？」、「動物醫院殺生慶開幕，是不是有什麼問題？」遭到眾多網友砲轟，目前官方臉書已經撤下烤豬照，留下柯基犬照超音波、動物住院場所和先進醫療器材的照片，不過那張引起爭議的照片也早已被備份。