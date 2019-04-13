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門口出現180cm巨大人形！「長腿＋苗條身」　網驚：好嚇人的高度

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▲門口出現180cm巨大人形！「長腿＋苗條身」，網驚：好嚇人的高度。（圖／有點毛毛的／網友林昱玟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這雙腿非常不科學！（圖／有點毛毛的／網友林昱玟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

這...應該沒陌生人敢靠近吧！網友林昱玟貼出一張奇妙的照片，內容是門口出現一個巨大人形，目測約有180CM高。只見牠的雙腿又長又結實，身材也苗條得宜，這下許多人被這張照片給驚艷，直呼「好嚇人的高度啊」！

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照片中的巨大人形，其實是1歲又4個月大的高山犬「東東」。這天牠不知道怎麼回事，突然奔向門口，將身體站的直挺挺，手手扶在門上，好像盯著外面什麼東西看。媽媽看到毛孩做出這樣的舉動，當下問牠「東東啊！你是看到啥？站的直挺挺的，啊你是又長高了嗎？」

媽媽平常照顧東東都餵鮮食，餐餐準備「高麗菜加水煮雞胸肉」，把東東養的頭好壯壯，目前約有50多公斤。媽媽也笑說，以為東東應該不會再長高，怎知又長大了！然後被牠踩到或是撲倒，「真的不是普通的痛啊」。

▲門口出現180cm巨大人形！「長腿＋苗條身」，網驚：好嚇人的高度。（圖／有點毛毛的／網友林昱玟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲東東：人家的腳腳天生就很長～

網友看完如此精彩的照片，紛紛在底下留言著，「真的好高大，比人高了吧」、「工讀生快點出來啊」、「這個腿不科學」、「是門縮小了啦！」、「怎麼這麼高」、「牠背影超驚人」、「太太太...大隻了吧！會養喔～」、「我以為是那哪一個變態，穿黒絲襪站在門口偷窺人勒」。

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關鍵字： 高山犬高麗菜雞胸肉巨大人形門口長高

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