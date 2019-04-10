愛兔遭壓「腿骨折」！盼道歉卻被對方爸爸嗆：反正遲早都會死

▲小兔兔的後腿打著石膏。（圖／有點毛毛的／網友Hui Xuan Shi提供，下同。）



寵物小組／綜合報導

請尊重一切的生命！一名女網友Hui Xuan Shi10日在「有點毛毛的」社團PO文，表示愛兔遭朋友的妹妹因為玩椅子而壓到，造成後腿骨折打石膏。她知道對方不是故意的，願意不追究，只期盼能夠得到對方的道歉，沒想到對方的爸爸竟然口出狂言。

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照片中，待在籠子的兔寶寶，靠在邊邊處，左後腿打著石膏，模樣看起來相當可憐。目前因為年紀尚小，還無法開刀。原PO表示，朋友很過意不去，有帶牠看醫生、出醫藥費，但最不能理解的是對方父親。

「再買一隻一模一樣的還她就好！」原PO聽到同事爸爸說出這樣的話，感到生氣又傻眼，她在貼文表示，「我跟我朋友說我可以不追究，但我需要一個道歉。但她爸爸卻阻止她妹妹道歉，原因是因為妹妹也不是故意的...就因為不是故意的，所以不用說對不起也沒關係...。」

▲原PO貼出對話記錄。



原PO說，「結果她爸爸卻說，『反正遲早都會死掉，早點投胎有什麼不好，看什麼醫生，為了一隻兔子這麼多花錢！』我看了真的好難受，怎麼有家長這樣教小孩？我對於妹妹被這樣教育比兔子受傷還難過...。」

女網友貼出多張對話記錄，與小兔子受傷的照片。網友看完替原PO打抱不平，紛紛氣憤回覆，「可以把爸爸腳掰斷，然後不用帶他去看醫生，反正都會死掉」、「糟糕的家長！忽視生命！錯誤教導」、「這種話也講的出來⊙_⊙」、「可憐小兔兔，這麼小隻受苦了」、「教育超失敗的」、「這家長要檢討」。

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