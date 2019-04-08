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7公斤胖橘重壓10分！雙腿浮出「肉球認證章」　貓奴跪了求教學

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▲7公斤胖橘重壓10分！雙腿浮出「肉球認證章」　貓奴跪了求教學。（圖／網友蔡至靈‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嘎逼：想要朕的肉球章嗎？（圖／網友蔡至靈‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

太榮幸啦～這是官方授權的認證章！新竹縣竹北市的飼主蔡至靈在貓咪社團PO出兩張照片，曬出自己的雙腿擁有超漂亮、超完整的肉球印，還有一隻超胖的4歲橘貓「嘎逼」。照片一出，立刻吸引超多貓奴羨慕，直呼「怎麼蓋上去的！求教學」。

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照片中，媽媽的左邊大腿有著兩塊紅紅肉球印，其中一塊印的相當完整，腳掌整個完美呈現。原來是嘎逼享受完餐點後，跳到媽咪大腿上休息。眼看媽咪摸得很敷衍，牠就繼續賴在大腿上不離開，整個過程足足壓了10分多鐘，最後被強制抱離。

▲7公斤胖橘重壓10分！雙腿浮出「肉球認證章」　貓奴跪了求教學。（圖／網友蔡至靈‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲還不快點謝恩？

「7公斤真的不是普通重！」媽媽後來腳實在太麻、太痛，把嘎逼抱開，「我想說看看腳有沒有瘀青，沒想到看見嘎逼的腳印！是多麼珍貴的印記啊～趕緊拿出手機狂拍！看到貓掌在我的腳上，我整天的疲勞感都沒了～太療癒人心了。」

媽媽笑說，「我會看有沒有瘀青，是因為每次嘎逼從遠遠的地方跳過來，我身上就會瘀青...因為真的太重了！每次被撞到，都感覺身體會內出血之類的。」目前媽媽有在努力控制嘎逼體重，請各位貓奴放心。同時也強調，「很多網友以為我水腫，但我沒水腫問題，純粹是嘎逼太重、壓太久，才會出現愛的貓掌印XD。」

▲7公斤胖橘重壓10分！雙腿浮出「肉球認證章」　貓奴跪了求教學。（圖／網友蔡至靈‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可愛的嘎逼真的很愛吃，碗裡面的飼料沒了，還會一直回頭使眼色，催促快點加滿加好。

媽媽是一名重度貓奴患者，見到家中3隻主子掉鬍鬚，會興奮地把它們撿起來收藏好。她笑說，「撿到貓咪鬍鬚是很幸運的事情，貓咪的任何東西都是寶，當然除了屎跟尿之外。」

▲7公斤胖橘重壓10分！雙腿浮出「肉球認證章」　貓奴跪了求教學。（圖／網友蔡至靈‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽收集到的貓鬍鬚～

▲7公斤胖橘重壓10分！雙腿浮出「肉球認證章」　貓奴跪了求教學。（圖／網友蔡至靈‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嘎逼是媽媽在網路上認養到的喵星人，小時候牠還瘦瘦的。

▲7公斤胖橘重壓10分！雙腿浮出「肉球認證章」　貓奴跪了求教學。（圖／網友蔡至靈‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲長大變這樣。

許多貓奴看到蔡至靈腿上出現喵腳印，紛紛羨慕地在底下留言，「天啊～也太療癒」、「好有份量，麻麻的腿很厲害～支撐得住」、「畫下來，去刺青」、「史上最強的印鑑章！」、「太可愛的貓掌印，太幸福了啦」、「這印章～確認是真的胖」。

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▲7公斤胖橘重壓10分！雙腿浮出「肉球認證章」　貓奴跪了求教學。（圖／網友蔡至靈‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲愛討摸又貪吃的嘎逼。

▲7公斤胖橘重壓10分！雙腿浮出「肉球認證章」　貓奴跪了求教學。（圖／網友蔡至靈‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影片：

關鍵字： 肉球腳掌印

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