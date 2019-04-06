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市場「討過路費」浪貓遭毒死！5貓在家等喝奶　菜販悲痛PO文：誰這麼狠

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▲市場「討過路費」浪貓遭毒死！5貓在家等喝奶　菜販悲痛PO文：誰這麼狠。（圖／網友黄秀蓮‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲曾經萌倒一票貓奴的「黑皮」，竟然遭有心人士毒死，右圖為牠留下的5隻小貓。（圖／網友黄秀蓮‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／採訪報導

「再也看不到你貪睡的模樣了...」。馬來西亞檳城洲北海區的阿波羅巴剎菜市場的賓士流浪貓「黑皮」，以「愛睡路中央」兼「賺罐罐」的模樣在當地小有名氣，沒想到如此可愛的場景再也見不到，因為黑皮5日晚上被人發現中毒身亡。長期照顧牠的菜販‎黄秀蓮感到震驚與悲痛，發文痛斥兇手狠心惡毒，也替黑皮留下的5隻小貓咪感到不捨，「牠還有5隻小貓要餵奶啊...」。

黑皮5日傍晚餵完奶水後，出門散步上廁所，沒想到回家之後，整個身體開始不舒服，不停嘔吐，吐出的東西全是糕點，接著不到幾分鐘，就失去呼吸心跳。菜販‎黄秀蓮說，「黑皮晚上會進去我老闆娘的店裡睡覺，昨天晚上還看到同伴『青皮』再找牠，原本以為牠沒事，誰知道剛剛（6日）發現牠也死掉了！」

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▲菜市場浪貓愛睡路中央！暖心菜販放「搞笑紙條」保護牠。（圖／網友‎黄秀蓮‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿波羅巴剎菜市場再也看不到這兩隻可愛貓了。

▲市場「討過路費」浪貓遭毒死！5貓在家等喝奶　菜販悲痛PO文：誰這麼狠。（圖／網友黄秀蓮‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白底虎斑貓是黑皮的最好朋友「青皮」，6日被人發現遭毒死。

「再也看不到你們兩個了，同一天被人丟棄在市場，也一起被毒死了。」菜販‎黄秀蓮很難過地說，「剛剛在找黑皮的同伴時，發現青皮也被人毒死了，真的很不能接受...為什麼為什麼，為什麼不喜歡要傷害牠...為什麼人類的心腸要這麼壞！」礙於當地警方不管這種事情，菜販‎黄秀蓮只能默默收起眼淚，幫兩隻可愛的寶貝好好埋葬，希望來世別再做流浪貓。

▲市場「討過路費」浪貓遭毒死！5貓在家等喝奶　菜販悲痛PO文：誰這麼狠。（圖／網友黄秀蓮‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑皮離世的那天，青皮還來家裡找牠，兩隻貓形影不離。

▲市場「討過路費」浪貓遭毒死！5貓在家等喝奶　菜販悲痛PO文：誰這麼狠。（圖／網友黄秀蓮‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲菜販‎黄秀蓮幫忙安葬，希望牠們一路好走。

黑皮留下的5隻小寶貝，目前由黄秀蓮與老闆娘幫忙照顧，由於一些原因，兩人無法完全收編，只能當起中途家庭，希望可以替這些可憐孩子，找到有責任感、有愛心的好人家收養，藉此延續對黑皮的愛。領養不棄養，有意認養請私訊黃秀蓮。

面對黑皮驟逝，菜販‎黄秀蓮也感嘆地說，「這兩天還替牠找到了長期飯票，一名魚販願意天天給牠新鮮的魚吃...。」無奈說到這邊，想到黑皮再也沒機會吃到，內心的悲痛再次湧上來。

▲菜市場浪貓愛睡路中央！暖心菜販放「搞笑紙條」保護牠。（圖／網友‎黄秀蓮‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑皮最喜歡躺在路中央睡覺，怎麼趕也趕不走。

至於，可愛的黑皮生前親人又乖巧，受到許多攤販和客人喜愛。牠唯一興趣是在市場路中央睡午覺，攤販‎黄秀蓮擔心牠被車撞，多次把牠拉到路邊，但是黑皮不肯聽話，又會默默回到路中「當路霸」，因此‎黄秀蓮只好替牠寫下告示牌，提醒用路人注意外，還幫牠擺個小碗公，替自己和當時肚內的小寶寶賺奶粉錢。

▲菜市場浪貓愛睡路中央！暖心菜販放「搞笑紙條」保護牠。（圖／網友‎黄秀蓮‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「整條路這麼寬，牠就是喜歡睡在路中間」，‎黄秀蓮當時好氣又好笑地說。

喜歡黑皮的粉絲聽聞此事，紛紛在臉書留言哀悼，「怎麼會這樣，我前陣子才看到牠的貼文而已天啊」、「是檳城那隻嗎？」、「好難過...真的很惡劣」、「牠們在外流浪也夠可憐，為什麼要這樣傷害牠，在地球上牠們也有份」、「怎麼會？！好震驚，前幾天看到這照片還令人覺得可愛有趣...」、「下毒的，不得好死」、「好心疼好心疼，難過死了」、「調監視器肉搜，真是害我想飆三字經」、「好難過，不能接受」、「現在的社會到底是怎麼了，因為怨念太深都把怨恨報復在小孩跟動物身上，可惡ㄟ這些人」。

▲市場「討過路費」浪貓遭毒死！5貓在家等喝奶　菜販悲痛PO文：誰這麼狠。（圖／網友黄秀蓮‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩貓一起討飯吃。

▲市場「討過路費」浪貓遭毒死！5貓在家等喝奶　菜販悲痛PO文：誰這麼狠。（圖／網友黄秀蓮‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼路過的人停下來摸摸牠。

▲菜市場浪貓愛睡路中央！暖心菜販放「搞笑紙條」保護牠。（圖／網友‎黄秀蓮‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲市場「討過路費」浪貓遭毒死！5貓在家等喝奶　菜販悲痛PO文：誰這麼狠。（圖／網友黄秀蓮‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲目前5隻小貓貓用人工餵奶的方式照養。

【黑皮相關報導】

影／講不聽！市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字條」保護牠

關鍵字： 馬來西亞檳城洲賓士貓流浪貓菜市場阿波羅巴剎菜市路霸路中毒死奶貓認養

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