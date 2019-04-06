市場「討過路費」浪貓遭毒死！5貓在家等喝奶　菜販悲痛PO文：誰這麼狠

▲曾經萌倒一票貓奴的「黑皮」，竟然遭有心人士毒死，右圖為牠留下的5隻小貓。（圖／網友黄秀蓮‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

「再也看不到你貪睡的模樣了...」。馬來西亞檳城洲北海區的阿波羅巴剎菜市場的賓士流浪貓「黑皮」，以「愛睡路中央」兼「賺罐罐」的模樣在當地小有名氣，沒想到如此可愛的場景再也見不到，因為黑皮5日晚上被人發現中毒身亡。長期照顧牠的菜販‎黄秀蓮感到震驚與悲痛，發文痛斥兇手狠心惡毒，也替黑皮留下的5隻小貓咪感到不捨，「牠還有5隻小貓要餵奶啊...」。

黑皮5日傍晚餵完奶水後，出門散步上廁所，沒想到回家之後，整個身體開始不舒服，不停嘔吐，吐出的東西全是糕點，接著不到幾分鐘，就失去呼吸心跳。菜販‎黄秀蓮說，「黑皮晚上會進去我老闆娘的店裡睡覺，昨天晚上還看到同伴『青皮』再找牠，原本以為牠沒事，誰知道剛剛（6日）發現牠也死掉了！」

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▲阿波羅巴剎菜市場再也看不到這兩隻可愛貓了。



▲白底虎斑貓是黑皮的最好朋友「青皮」，6日被人發現遭毒死。



「再也看不到你們兩個了，同一天被人丟棄在市場，也一起被毒死了。」菜販‎黄秀蓮很難過地說，「剛剛在找黑皮的同伴時，發現青皮也被人毒死了，真的很不能接受...為什麼為什麼，為什麼不喜歡要傷害牠...為什麼人類的心腸要這麼壞！」礙於當地警方不管這種事情，菜販‎黄秀蓮只能默默收起眼淚，幫兩隻可愛的寶貝好好埋葬，希望來世別再做流浪貓。

▲黑皮離世的那天，青皮還來家裡找牠，兩隻貓形影不離。



▲菜販‎黄秀蓮幫忙安葬，希望牠們一路好走。

黑皮留下的5隻小寶貝，目前由黄秀蓮與老闆娘幫忙照顧，由於一些原因，兩人無法完全收編，只能當起中途家庭，希望可以替這些可憐孩子，找到有責任感、有愛心的好人家收養，藉此延續對黑皮的愛。（領養不棄養，有意認養請私訊黃秀蓮。）

面對黑皮驟逝，菜販‎黄秀蓮也感嘆地說，「這兩天還替牠找到了長期飯票，一名魚販願意天天給牠新鮮的魚吃...。」無奈說到這邊，想到黑皮再也沒機會吃到，內心的悲痛再次湧上來。

▲黑皮最喜歡躺在路中央睡覺，怎麼趕也趕不走。

至於，可愛的黑皮生前親人又乖巧，受到許多攤販和客人喜愛。牠唯一興趣是在市場路中央睡午覺，攤販‎黄秀蓮擔心牠被車撞，多次把牠拉到路邊，但是黑皮不肯聽話，又會默默回到路中「當路霸」，因此‎黄秀蓮只好替牠寫下告示牌，提醒用路人注意外，還幫牠擺個小碗公，替自己和當時肚內的小寶寶賺奶粉錢。

▲「整條路這麼寬，牠就是喜歡睡在路中間」，‎黄秀蓮當時好氣又好笑地說。



喜歡黑皮的粉絲聽聞此事，紛紛在臉書留言哀悼，「怎麼會這樣，我前陣子才看到牠的貼文而已天啊」、「是檳城那隻嗎？」、「好難過...真的很惡劣」、「牠們在外流浪也夠可憐，為什麼要這樣傷害牠，在地球上牠們也有份」、「怎麼會？！好震驚，前幾天看到這照片還令人覺得可愛有趣...」、「下毒的，不得好死」、「好心疼好心疼，難過死了」、「調監視器肉搜，真是害我想飆三字經」、「好難過，不能接受」、「現在的社會到底是怎麼了，因為怨念太深都把怨恨報復在小孩跟動物身上，可惡ㄟ這些人」。

▲兩貓一起討飯吃。



▲▼路過的人停下來摸摸牠。







▲目前5隻小貓貓用人工餵奶的方式照養。

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