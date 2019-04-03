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屁柴跳沙發「華麗滾落」！奴才想安撫...牠鬧彆扭不給摸

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寵物小組／綜合報導

嗶嗶嗶～降落失敗！網友莫札桂2日分享一則可愛的小短片，內容是愛犬「小阿呆」想要跳到沙發上，沒想到腳腳踩滑，整個摔超慘。飼主想要安撫牠，可是柴柴不領情，撇頭不給摸，模樣相當好笑。

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飼主貼文表示，「請問各位毛爸媽...我養的這隻...怎麼會這樣笨...暈倒了我...XD。」從監視器中可見，柴柴原本想要帥氣飛到藍色沙發上，結果黃色小抱枕擋在前面，害牠重心歪掉，當場華麗摔跤。壞心的奴才也故意在影片中狂重播這段，但是媽媽笑說，自己不是故意要重撥，是想看寶貝到底怎麼摔的啦！

請繼續往下閱讀...

▲屁柴跳沙發「華麗滾落」　奴才想安撫牠卻鬧彆扭不給摸！（圖／有點毛毛的／網友莫札桂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲啊～角度沒算準！跌超慘。（圖／有點毛毛的／網友莫札桂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽發現柴柴跌倒後，趕緊上前幫牠秀秀，並抱到沙發上安撫。結果柴柴似乎心情受到影響，拒絕被摸摸，鬧彆扭地跑去另頭玩。網友看完柴柴的影片，逗趣地在底下說，「抱歉我笑了」、「哈哈哈角度沒算好」、「都是枕頭的錯啦」、「這個麻麻很壞！還慢動作」、「是媽媽枕頭沒放好！害牠跌倒，道歉、道歉。」、「後面是在鬧彆扭嗎」。

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▲屁柴跳沙發「華麗滾落」　奴才想安撫牠卻鬧彆扭不給摸！（圖／有點毛毛的／網友莫札桂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼奴才抱到沙發上秀秀，但牠不領情。

▲屁柴跳沙發「華麗滾落」　奴才想安撫牠卻鬧彆扭不給摸！（圖／有點毛毛的／網友莫札桂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影片：

關鍵字： 柴犬滑倒沙發跌倒寵物監視器

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