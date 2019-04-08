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1包中藥袋GET貓星人！牠「埋頭狂吸」爽到癱軟...當成貓草了

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▲上輩子中醫師？主子「埋頭狂吸」中藥袋　網笑：本草綱目李時喵。（圖／粉專@愛新覺羅‧馮‧胤采提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵星人被中藥給吸引！（圖／粉專@愛新覺羅‧馮‧胤采提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

「喵：原來奴才也愛吃貓草！」飼主Yu Han Feng分享愛貓「胤采」的奇妙趣事。這天她身體不舒服改看中醫，將藥袋帶回家後，發現胤采很感興趣，整隻貓竟然躲進紙袋中「狂吸狂聞」，迷戀中藥的上癮樣子很可愛，被媽媽手刀錄下。

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從影片中可見，胤采發現電腦前面有中藥袋，拼命用手抓抓，還將整顆頭塞進去。只見牠吸了一陣子後，還癱在裡面享受一番！媽媽就笑說，「覺得很好笑！是上輩子中醫嗎？怎麼這麼愛～因為以前拿藥藥，牠都會嚇到跑掉。」

▲上輩子中醫師？主子「埋頭狂吸」中藥袋　網笑：本草綱目李時喵。（圖／粉專@愛新覺羅‧馮‧胤采提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽說，胤采沒有吃到中藥粉喔！

媽媽將胤采聞中藥的短片，分享到貓咪社團，吸引許多貓奴好奇觀看，有不少飼主說「我家貓也特愛耶」，其它人則在底下留言，「當貓草在聞」、「本草綱目李時喵？」、「我家是喜歡撒隆巴斯」、「家也有特愛中藥的～ㄋㄨㄚˋ到整包藥都是口水～」、「貓咪表示，為什麼醫生開木天蓼給你吃！！」、「好可愛喔～可以開趴了。」

▲上輩子中醫師？主子「埋頭狂吸」中藥袋　網笑：本草綱目李時喵。（圖／粉專@愛新覺羅‧馮‧胤采提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胤采聞完後～身上沾滿濃濃中藥味。

至於，貓貓會這麼喜歡聞中藥，是因為植物乾燥後氣味變得更重，擁有敏銳的嗅覺系統的貓咪們，就會多吸多聞，去感受每個不同的味道。

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▲上輩子中醫師？主子「埋頭狂吸」中藥袋　網笑：本草綱目李時喵。（圖／粉專@愛新覺羅‧馮‧胤采提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲由於主人超愛吃空心菜，所以將愛貓取為「胤采」，是空心菜的台語唸法。

更多精采影片：

關鍵字： 中藥中醫

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