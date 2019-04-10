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帶3隻鵝寶寶去散步！「屁屁左右搖」萌翻網友：也太肥美

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寵物小組／綜合報導

鵝鵝化身小寵物超療癒！網友湯榮玲天天帶著3隻鵝寶寶去散步，並偷偷跟在後面錄影和指揮。媽媽將寶貝的萌影片上傳到「有點毛毛的」社團，網友看完紛紛被萌翻，直呼「屁屁也太肥美～好會搖啊！」

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▲帶3隻鵝寶寶去散步！「屁屁左右搖」萌翻網友：也太肥美。（圖／網友湯榮玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鵝寶寶列隊回到家裡！（圖／網友湯榮玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

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影片中，3隻小鵝鵝一前一後，走在綠色小徑。有的左看看，有的右看看，而且每一隻的屁屁都搖得很厲害，左右晃的幅度非常大，而且相當有節奏感。這時，後頭的媽媽突然叫起其中一隻名字「鵝鵝～」，名叫鵝鵝的小寶貝立刻呆萌回頭，一臉「蛤？找我何事？」

▲帶3隻鵝寶寶去散步！「屁屁左右搖」萌翻網友：也太肥美。（圖／網友湯榮玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽說，牠們愛調皮搗蛋，但是都很乖會聽人話。

「這是每天散步的小確幸，帶鵝鵝散步！」媽媽也笑說，「鵝鵝其實很顧家，而且牠們都聽得懂簡單的人話！」同時也在貼文處考考大家，「看得出來哪一隻是母的嗎？」；網友立馬被考倒，等到媽媽公布答案「就是屁股比較會搖的那一隻！」

網友在底下留言笑說，「好可愛喔」、「好聽話」、「我看不出哪一隻最會搖」、「我覺得每一隻都很會搖啊哈哈哈」、「鵝真的會顧家也會認主人」、「好乖好聽話」，「都很會搖」、「好可愛啊啊啊啊」、「屁屁搖搖好可愛」。

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▲帶3隻鵝寶寶去散步！「屁屁左右搖」萌翻網友：也太肥美。（圖／網友湯榮玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牠們小時候的樣子。

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關鍵字： 散步寵物

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