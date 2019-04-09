助教汪上課打瞌睡！老師心疼「不要吵醒牠」　媽笑：當狗真好

▲上課好累喔～本汪先睡了。（圖／網友Alison Chang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

史上最可愛的小助教在此！住在台北市的6歲米克斯「天天」，平常跟著媽媽到「寵物養生按摩課」上課，乖巧又盡責的牠化身小助教，提供「穴位」給同學練習按。這天牠聽課聽得太累，默默趴在桌上呼呼大睡，這時貼心的老師不責怪牠，反而心疼說「不要吵醒這位小同學喔」，令在場的學生覺得超可愛。

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「當狗真好！」飼主Alison Chang如此笑說。可愛的天天很聰明，知道老師在上課，就會自動閉起眼睛睡覺，等到眾人需要牠，就會立刻跳起來坐好待命，要趴要躺要站要翻肚都OK，整個配合度100%！媽媽就笑說，「同學都說牠好乖，都說自己家裡的狗狗都不給別人摸，會咬人，或是亂跑亂叫。」

▲任由大家按摩的天天。



▲天天上課時候，無時無刻緊盯媽媽。



▲同學讓她上桌一起討論。

Alison Chang因為養了天天，接觸到高齡犬的議題，目前進修重心都放在高齡犬照護。她笑說，「所以天天年紀輕輕，一天到晚要弄一些老狗的事情，例如要示範養生按摩、示範老犬的輔具，她已經是很多產品的示範犬了！」

天天是媽媽Alison Chang2年前認養到毛孩，剛開始認養時，牠罹患嚴重的分離焦慮症，只要媽媽不在身旁，就會非常緊張、身體拼命發抖。有一次，Alison Chang在上廁所，但是天天一定要跟，只好把牠先掛在袋子中，讓牠無時無刻可以看到自己。所幸經過長時間的相處磨合，終於培養出絕佳默契，不會再這麼容易緊張，例如進到寵物包，就會自動乖乖靜音。

▲天天無時無刻都要看到媽咪。



非常疼愛天天的Alison Chan，總是盡心盡力想照顧好牠的一切，也因此開始接觸到老齡犬的課程，並主動擔任班長，再請老師向學校申請讓天天做示範犬，因為這樣才能「天天一起上課」！無形之中，Alison Chan笑說自己反而變成「分離焦慮症」的飼主！

「我除了上班時間，無論到達哪個地方都帶上牠！」Alison Chan表示，天天以前被棄養，被前飼主養在小陽台，因此沒看過外面的世界。「我認為狗狗跟主人在一起是最幸福的時候，然後我發現很多主人不是不願意帶狗同行，尤其是大型狗主人，往往是因為『不方便同行』。其中更是因為大型狗一旦生病或受傷不良於行，狗狗的生活環境就變成只能在家裡，就像生病的老人一樣...。」

「生病的老狗就像生病的老人，一般大眾的觀念，就是要讓老狗老人在家裡休息，但這是錯的！」Alison Chan說，「最重要的是，要在狗狗還有肌力的時候，讓牠快點恢復自我行動的能力，否則一旦肌力退化，就只能癱在地上，這實在太可惜也太可憐了。許多老狗，因為這樣沒有生活樂趣，甚至更慘的是被棄養。」

對待老齡犬很有一套的Alison Chan，希望大家能更重視老齡犬的照護、寵物復健等，例如幫毛小孩養生按摩，或是多吃養生食物，如補充mega-3脂肪酸等保養品、增加水的攝取量，以及限制鈉的攝取。最重要的是，擁有一顆溫暖、好好陪伴牠們到老的心。

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▲Alison Chang覺得，「狗狗要活就要動！很多都市狗狗因為肌肉量不足，老了就會有很多肢體上的健康問題。」





▲台北市動物保護處開設的貓犬學校，裡面擁有眾多很棒的課程，免費給飼主參加。

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