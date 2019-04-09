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當媽就是無敵！一手抱嬰兒「神腳搔下巴」　2寶爽爽臉萌暈網

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當妳有小孩與毛孩，又不能偏心的時候...... 手拍寶寶入睡

記者林韋辰／採訪報導

當妳有小孩與毛孩，又不能偏心的時候...你會怎麼做呢！住在台中的6歲喵星人「由紀」愛爭寵，每次看到媽媽在顧嬰兒，必定湊過去討摸摸。這天媽媽好不容易將女兒哄到睡著，沒想到由紀跑過來摩蹭撒嬌！這時，媽媽超擔心女兒被吵醒，立刻想出兩全其美的妙招，讓兩隻寶貝爽的不得了。

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影片中，媽媽一手抱著出生2個月大的嬰兒，一腳則忙著幫由紀搔下巴。只見小嬰兒睡到臉頰鼓鼓的，嘴巴還開開，遠方的小由紀也趴得超爽，眼睛呈現瞇瞇眼外，還會自動調整下巴，非常享受媽咪厲害的腳指頭服務。

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▲當媽就是無敵！一手抱嬰兒「一腳搔下巴」，2寶爽爽臉萌暈網。（圖／粉專@肥宅腰子的日常提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奴才手拍寶寶入睡，再用腳撓肥貓下巴。（圖／粉專@肥宅腰子的日常提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽無奈又好笑的說，「本來想說敷衍了事，哪知道牠還懂得自己喬角度，還一臉享受」。可愛的由紀是媽媽在牠3歲半的時候認養回來，當初帶回家一直覺得牠頭上的花紋很像「腰子」，因此取名為「由紀」。

▲當媽就是無敵！一手抱嬰兒「一腳搔下巴」，2寶爽爽臉萌暈網。（圖／粉專@肥宅腰子的日常提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲由紀常常跟小嬰兒爭寵！

媽媽笑說，「當時看的時候覺得很像肺葉，本來要叫牠鄭杏泰，但後來再看覺得很像一對豬腰子，所以就叫牠腰子～」沒想到後來大家看到腰子頭上的花紋時，都覺得像一隻「蝴蝶」，「我也不知道為什麼當初眼殘XD，不是肺片就是腰子。」

▲當媽就是無敵！一手抱嬰兒「一腳搔下巴」，2寶爽爽臉萌暈網。（圖／粉專@肥宅腰子的日常提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲由紀頭上花紋很像豬腰子。

▲當媽就是無敵！一手抱嬰兒「一腳搔下巴」，2寶爽爽臉萌暈網。（圖／粉專@肥宅腰子的日常提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

相當疼愛由紀的媽媽，也為牠開設專屬粉專《肥宅腰子的日常》，裡面分享許多孩子與愛貓的生活點滴，同時也笑說，「對了！前年8月又去領養了一隻小貓，牠跟腰子長得非常像，叫做『捧公』唷。」；此粉專擁有近2萬人次追蹤，每次粉絲看完貼文，紛紛直喊「我被療癒了」。

▲當媽就是無敵！一手抱嬰兒「一腳搔下巴」，2寶爽爽臉萌暈網。（圖／粉專@肥宅腰子的日常提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小時候剛領養的樣子。腰子媽笑說，「只要願意給牠們一個家，浪浪真的也是很可愛的唷！」

▲當媽就是無敵！一手抱嬰兒「一腳搔下巴」，2寶爽爽臉萌暈網。（圖／粉專@肥宅腰子的日常提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲由紀的新朋友「捧公」（左）。

媽媽一邊抱嬰兒、一邊搔下巴的影片，上傳到粉專後，立刻萌翻許多網友。大家紛紛在底下留言，「兩個孩子眼神都很陶醉」、「哈哈，腳趾有抽筋嗎？」、「當媽媽後會自動開啟腳變手用的功用」、「腰哥蘇湖到不要不要的！」、「太可愛的育兒日常」、「這我可以看一天XDDD」。

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關鍵字： 媽媽爭寵嬰兒

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