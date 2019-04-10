居民氣鴿子吵嗆殺吃！里長設鳥網帶頭抓　路人見牠哀嚎PO上網

▲灰鴿是雛鳥，躲在角落發抖。（圖／田姓網友提供）



寵物小組／採訪報導

「看到我靠近就一直很虛弱的叫，很像在求救！」一名女網友9日在台北市信義區撞見廣居里的里長正在抓鴿子，只見籠內共有3隻鴿子，其中1隻灰鴿被啄到毛髮亂七八糟，恐懼地縮在角落發抖求救。女網友與當時附近咖啡廳的客人，趕緊與里民辦公室的人反應，沒想到卻換來一陣訕笑，並將整個過程PO上網。

「這隻鴿子受傷了會死掉，而且將鴿子擺在外面曝曬不太好！」沒想到話一說完，辦公室裡的阿姨冷回應，「這些之後要被安樂死的，所以被曬死、啄死都沒差。」女網友眼見灰鴿翅膀內全是傷口，處處都見肉，「我忍不住拜託他們可不可以先分開，但是阿桑看到鴿子打架只是在笑，之後還拍手說里長抓得很好，還問里長要怎麼殺鴿子煮來吃，還問里長要從哪裡割翅膀，旁邊的里民和里長完全在看好戲，根本沒有要管這件事情！」

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▲影片中錄到，里長將抓來的鴿子放在同一處，一旁的居民圍觀。



眼看灰鴿越來越虛弱，女網友與咖啡廳客人著急又心疼，只好先用紙板將牠們隔開，但過了一會兒，白鴿又跨過紙板，「灰鴿就被夾在兩隻白鴿中間，一直發出很淒厲的叫聲，然後反應超級激動，像是在反擊白鴿。」；同時他們也趕緊向台北市立動保處通報。

▲小鴿子已被動保處帶回安置。



遭受批評的里長楊玉堂表示，因為已經想不到辦法才會出手抓牠們。「我們這邊鴿子真得太氾濫了，冷氣機、遮雨棚都是鴿子大便，里民每次都來抱怨，說早上被鴿子吵到無法睡覺，夏天一開冷氣，全部漂來大便的味道，他們很怕會細菌感染。之前有插過紅色旗子，但過了三個月後又無效。」

對此，偵辦此事的台北市動保處的動物救援隊長吳晉安表示，目前已將捕獲的鴿子帶回去安置，並請里長撤掉鳥網，別再用這種方式抓鴿，以免誤抓到野生動物而觸法。同時也會再安排防治鴿子的課程，向里民宣導，如何與鴿子友善共存。

動物救援隊長吳晉安也補充到，鴿子是外來種，環境生存力比原生種來的強，已經嚴重影響到生態，很多國家也飽受這種困擾。目前動保處正在研究「野鴿絕育計畫」，透過配方飼料降低孵化率，取代傳統捕捉、撲殺等不人道等方式，逐步控制住野鴿族群數量。他也建議當地居民主動性架設防鳥刺、防鳥網，以及找尋鳥控公司，進而友善地從生物習性來找到解方，同時也會盡全力來協助。