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一通電話浪浪安息！北北基寵物「免費善終」　送無主路死犬貓最後一程

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▲寵物殯葬業者免費善終路死犬貓。（圖／翻攝自新北市動保處）

公私協力合作，一起為動物盡一份力量。（圖／翻攝自新北市動保處，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市動保處為了讓無辜路死的犬貓能尊嚴地走完最後一程，特別和寵物殯葬業者合作「一通電話浪浪安息」的活動，由動保處提供晶片掃描器，來協助業者辨識路死犬貓有無晶片，有晶片者將通知飼主領回遺體，無晶片者則由業者免費善終，雙方協力合作，一起為貓狗盡一份力量。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲環保局處理路死犬貓。（圖／翻攝自台北市環保局）

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▲民眾之前遇到路死犬貓，都是打電話通報環保局處理。

民眾往常遇到路死犬貓，都是打電話通報1999請環保局處理，現在動保處和環保局合作，透過掃描寵物晶片的方式，來確認路死犬貓的身分，以便做後續處理。而動保處為了避免殯葬業者處理到「有主犬貓」，正式於昨(22)日開啟合作計畫，由動保處提供晶片掃描器，如果發現寵物是有晶片者，則通報動保處，動保處便聯繫飼主將犬貓遺體領回，助毛小孩重回溫暖的家。

▲寵物殯葬業者免費善終路死犬貓。（圖／翻攝自新北市動保處）

金曲歌王翁立友也特別捐贈專車給萬里福田寵物城堡，與動保處一起為貓狗盡一份心力。

寵物殯葬業者「萬里福田」，從去年開始提供24小時免費善終服務，北北基民眾只要撥打電話0809-000-555或02-2492-9388，救援人員就會抵達現場處理路死犬貓。萬里福田董事長洪聞有感於道路車輛常釀成貓狗發生意外，於是發起「一通電話浪浪安息」的活動，他表示，「希望喚起大眾重視路死犬貓，讓牠們能有安身之處。」只要1通電話就能幫助牠們一路好走。

▲寵物殯葬業者免費善終路死犬貓。（圖／翻攝自新北市動保處）

新北市動保處提供殯葬業者晶片掃描器。

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關鍵字： 動保處浪浪棄養貓咪

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